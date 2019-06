Nieuwe shapewear-lijn van Kim Kardashian ligt meteen onder vuur LDC

26 juni 2019

12u13 0 Style Kim Kardashian heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze fan is van ultrastrakke kledij. Het is dan ook geen grote verrassing dat de realityster een shapewear-collectie op de markt brengt, al krijgt die meteen bakken kritiek.

“Vroeger verknipte ik mijn aangekochte shapewear altijd naar mijn goesting en stijl. Bovendien vond ik vaak geen shapewear in een kleur die goed bij mijn huid paste. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een oplossing”, schrijft Kim Kardashian op haar Instagrampagina. Het resultaat: een gloednieuwe shapewear-collectie, genaamd Kimono Solutionwear.

De nieuwe lijn bestaat uit allerlei beha’s, shorts en pakjes. Eén van de broekjes heeft bijvoorbeeld één broekspijp. “Dit ontwerp heb ik gemaakt omdat ik vaak een jurk of rok draag met een split, en toch nog steun wou”, legt de wederhelft van Kanye West uit. Elk stuk is beschikbaar in 9 verschillende tinten. De maten variëren van XXS tot 4XL.

Dat klinkt allemaal veelbelovend, en toch wordt er hier en daar kritiek geuit op het nieuwste project van Kim K. Vooral de naam zet kwaad bloed. Een kimono - de typische losse mantel of japon met wijde mouwen - is immers een traditioneel Japans kledingstuk. Bij belangrijke evenementen zoals huwelijken of begrafenissen wordt het nog vaak uit de kleerkast gehaald.

“Waarom kies je voor de naam Kimono? Deze lijn heeft niets te maken met de Japanse cultuur?”, zo vragen veel mensen zich luidop af op Twitter. Vele andere critici noemen de keuze voor de naam onwetend, onrespectvol, een grove belediging en een grote schande. De hashtag #KimOhNo is momenteel zelfs trending op het socialemediakanaal.

Daarnaast zijn sommigen niet te spreken over de campagnebeelden voor de shapewear-collectie. Verschillende socialemediagebruikers halen aan dat de modellen weinig divers zijn. “Ik had graag meerdere lichaamsvormen gezien”, vermeldt iemand op Instagram. “Al deze vrouwen hebben hetzelfde lichaamstype. Het zou fijn zijn als dit wat diverser werd aangepakt, in plaats van één ideaalbeeld naar voren te schuiven”, klinkt het nog.

Ondanks alle commentaar reageren heel wat mensen dolenthousiast op de Kimono Solutionwear. Zo heeft de Instagrampagina van het nieuwe project op een dag tijd al meer dan 97.000 volgers verzameld. Het is nog niet geweten wanneer de lijn van Kim Kardashian exact verkrijgbaar is. Wie op de hoogte wil blijven van nieuwtjes kan zich inschrijven op de website.