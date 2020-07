NIEUWE REEKS: De summerstyle van topmodel Bruce Darnell (63): “Er hangen meer dan 1.000 jeansbroeken in mijn kast die ik nog nooit heb gedragen” SUMMERSTYLE Liesbeth De Corte

11 juli 2020

09u47 0 Style Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media én vanop straat. Ben je soms uitgekeken op jouw kleerkast en wil je uit een heel ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gaan de hele zomer lang opvallende looks spotten. Vandaag: het 63-jarige voormalige model en choreograaf Bruce Darnell.

Hoe zou je je kledingstijl beschrijven?

“Ik heb jarenlang gewerkt als model, voor Kenzo, Calvin Klein, Hermès ... Als je in het modewereldje zit, probeer je automatisch de trends te volgen. Ondertussen ben ik ouder. En gelukkig komt de wijsheid met de jaren, toch? (lacht) Nu volg ik de massa en de hypes niet meer, maar probeer ik een trendsetter te zijn.”

“Omdat ik best veel geld investeer in mijn outfits, vind ik het belangrijk dat ze tijdloos zijn. Dat ze jaren meegaan. Nog beter is het als je een item kan dragen voor verschillende gelegenheden. De donkerblauwe vest die je ziet op de foto is een perfect voorbeeld. Je kan het combineren met een net hemd en chique pantalon, maar ook met een zomerse witte broek of simpel T-shirt. Kledingstukken die tijdloos én praktisch zijn, dat is voor mij de gouden combinatie.”

Wat draag je nu?

“Alles wat ik aanheb, komt van Tom Ford. I. Love. Him. Ik shop vaak bij designers, maar Tom Ford is de crème de la crème. Zijn ontwerpen zijn ongelofelijk old-school en elegant. Helemaal mijn ding. Meestal ga ik naar een winkel in Antwerpen en kies ik enkele stoffen uit die naar Italië worden gestuurd, en daar wordt alles met de hand op maat gemaakt. Dat klinkt misschien wat overdreven, maar ik ben 1 meter 90 groot. Als ik gewoon een winkel binnenstap, vind ik zelden iets dat me past.”

Heb je een pronkstuk?

“Als ik op citytrip ben, vind ik het leuk om rond te wandelen in een stad, te verdwalen en nieuwe winkels te ontdekken. Zo ben ik ooit toevallig in een Antwerpse pop-upwinkel beland waar ik een tweedehands jas van Burberry op de kop heb getikt voor amper 20 euro! Als ik die draag, krijg ik altijd complimenten. En het straffe is: vorig jaar verkocht Burberry zelf enkele vintage trenchcoats – waaronder een exacte kopie van de mijne – maar die kostten minstens 1.500 euro."

(Lees verder onder de foto.)

“Wat zijn je favoriete winkels?

“Ik heb een appartement in Antwerpen en kom hier geregeld shoppen. Bij Renaissance vind ik altijd mijn gading. Het aanbod is daar enorm. Verso is ook een tof exclusief boetiekje, net als Graanmarkt 13. De eigenaars zijn goede vrienden van mij, en ze verkopen niet alleen kledij maar ook magazines en interieurspullen.”

Shop je ook bij grote modeketens?

“Héél af en toe koop ik een T-shirt bij H&M, maar dat gebeurt zelden. Ik betaal liever 50 euro voor een T-shirt die lang meegaat, dan een paar euro’s uit te geven aan iets dat meteen versleten is. Bovendien wil ik weten waar mijn kleren gemaakt worden en of de arbeiders goed betaald worden. Ik weiger iets te kopen dat uit India of China komt, waar mensen in fabrieken werken en amper geld krijgen voor hun harde werk. Die mistoestanden wil ik niet ondersteunen.”

Wie is je stijlicoon?

“Tom Ford, uiteraard. Of filmlegendes als Cary Grant, Steve McQueen en Rock Hudson. Hun kledij is tijdloos en zou nu nog perfect in de boekjes kunnen staan.”

Hoe kies je een outfit?

“Dat hangt af van mijn humeur. Op sommige dagen word ik wakker, schijnt de zon en kan ik zin krijgen om musicalgewijs te beginnen dansen en zingen. Dan draag ik sowieso een pak. Op andere dagen ben ik tevreden met een simpele zwarte broek, een T-shirt en bijpassende accessoires zoals een riem, tas en schoenen. En heel af en toe ben ik in een grumpy mood en heb ik iets van ‘fuck off’. Dan ben ik niet om aan te spreken of om aan te zien.” (lacht)

Zouden we je ooit op straat betrappen in een jogginbroek?

“Nooit. Als ik naar de fitness ga, draag ik sportkledij. Maar voor de rest? Ik vind het tof als anderen zich baggy kleden met een joggingbroek, maar wanneer ik het doe, zie ik er compleet belachelijk uit. (lacht) Hetzelfde met jeansbroeken. Ik heb er zeker 1.000 hangen in mijn kleerkast die ik nog nooit gedragen heb. Als ik zo'n jeansbroek pas in de winkel, ben ik overtuigd. Eenmaal thuis lijkt het me niet meer te flatteren.”

“Karl Lagerfeld zei ooit: ‘Mensen die joggingbroeken dragen in het openbaar, hebben zich volledig laten gaan en zijn de pedalen kwijt’. Ik zou zelf nooit zo denken over iemand anders of kritiek geven. Iedereen heeft het recht om te dragen wat hij of zij wil. Maar misschien speelt die uitspraak nog mee in m’n achterhoofd ... Hoe het ook zij, joggingbroeken en ik, wij vormen géén goeie match.”