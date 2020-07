NIEUWE REEKS: De summerstyle van Maryse en Max: “Kanye is mijn grootste stijlicoon” SUMMERSTYLE Liesbeth De Corte

18 juli 2020

Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media én vanop straat. Ben je soms uitgekeken op jouw kleerkast en wil je uit een ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gaan de hele zomer lang opvallende looks spotten.

Beschrijf jullie kledingstijl eens.

Maryse: “Heel divers! Op sommige dagen kan ik me ontzettend vrouwelijk kleden. Op andere dagen neig ik meer naar de streetweartrend, met grote truien, sneakers en wijde broeken.”

Max: “Ik vind het fijn om de contrasten op te zoeken. Eén van mijn favoriete combo’s: workwear met luchtige, Scandinavische blousejes.”

Wat zijn jullie favoriete winkels?

Max: “In de grote winkelstraat spring ik altijd binnen bij COS of Arket, daar vind ik altijd mijn gading. Maar het liefst van al ga ik naar kleine boetiekjes of skateshops. VIER of Lockwood Avenue in Antwerpen zijn dikke aanraders. Pas op, niet dat ik vaak ga shoppen. Maar als ik eropuit trek, durf ik veel geld uit te geven. Dan kom ik thuis met een aantal winkeltassen. (lacht) Maar Maryse gaat nog meer shoppen.”

Maryse: “Klopt ... (lachje) Monki is één van mijn vaste adressen om basics te scoren. Voor de rest probeer ik veel tweedehands te shoppen. Dat geeft een kleine kick. Het is toch veel toffer om een mooi tweedehands stuk te kopen, dan iets uit een grote modeketen? Dan weet je tenminste dat het uniek en origineel is. Bovendien is het een dubbele win, want je werkt mee aan een beter milieu omdat je items een tweede leven geeft. Zo heb ik toch het gevoel dat ik de vuilnisbelt van de modewereld een beetje kleiner maak. Ik ga graag naar Think Twice, omdat die winkel best goedkoop is, of naar de IJ-hallen in Amsterdam. Dat is een vlooienmarkt waar je gouden zaakjes kunt doen. Zelfs met 30 euro op zak kan je terug naar huis keren met je armen vol kleding. Alles is daar spotgoedkoop.”

Koop je ook graag tweedehands, Max?

Max: “Zeker, maar het aanbod voor mannen is veel kleiner. Echt strontvervelend. In Arnhem heb je Fabrics & More, dat is zowat de enige vintage winkel die ik kan bedenken met veel kledij voor mannen. Maar dat is niet meteen bij de deur ... Deze trend geldt trouwens niet alleen voor tweedehandsshops. Het is een algemeen probleem. En ik begrijp wel waarom: er zijn gewoon minder mannen die gefascineerd zijn door mode. Gelukkig merk ik langzaam maar zeker dat er verandering in komt. Het aanbod voor mannen wordt steeds groter, en er zijn ook meer winkels - enkel en alleen voor kerels - die de deuren openen. Maar die vooruitgang gaat toch nog iets te traag naar mijn zin.”

Shoppen jullie ook online?

Max: “Dat doe ik zo min mogelijk. Het is veel aangenamer om ineens kledingstukken te kunnen passen in de winkel, om te weten of het je staat. Een broek zou ik bijvoorbeeld nooit online bestellen. Enkel T-shirts, bij COS of Arket, omdat ik weet welke maat ik daar heb.”

Maryse: “Mijn voorkeur gaat ook uit naar offline shoppen. Dan kan je tenminste aan de stofjes voelen. Sinds corona ben ik wel bezweken en heb ik af en toe online gewinkeld. Maar dan koop ik ineens kledij in bulk en in verschillende maten, zodat ik zeker ben dat er iets tussenzit dat me past."

Als ik slecht in m’n vel zit, ga ik in een slobbertrui en joggingbroek de straat op Maryse

Hoe kiezen jullie een outfit?

Maryse: “Alles hangt af van hoe ik me voel. Soms wil ik een muiltje aantrekken met een hakje, voor een vrouwelijke touch. Op andere dagen zit ik slechter in m’n vel, en haal ik een slobbertrui en joggingbroek uit de kast, en ga ik zo de straat op.”

Max: “Ik heb altijd enkele favorieten. Momenteel zijn dat mijn broeken van Dickies. Daar start ik mee. Vervolgens kijk ik naar het weer. Schijnt de zon? Dan haal ik de eerste beste T-shirt uit de kast. Als het miezert, kies ik voor een shirt met lange mouwen of een lekkere hoodie.”

En wisselen die favorieten af en toe?

Max: “Meestal zijn dat de laatste dingen die ik gekocht heb. De rest eindigt dan vanachter in mijn kast. Eén keer per jaar ruim ik alles op, en bekijk ik elk item. Houd ik het nog bij, of niet? Als het noppes is, gooi ik het niet weg, want ik wil de kledingafvalberg niet groter maken. Daarom breng ik het naar een winkel van H&M, waar ze alle binnengebrachte kleren recycleren. In ruil krijg ik een kortingsbon."

Wat is ongeveer de gemiddelde prijs van een outfit?

Maryse: “Omdat ik veel tweedehands shop, zullen mijn outfits om en bij de 30 euro kosten. Mijn schoenen niet meegerekend. Die moeten van goeie kwaliteit zijn en comfortabel zitten, dus daar durf ik meer geld in te investeren. Soms kan ik echt maanden azen op een paar sneakers, om dan te wachten tot de uitverkoop en mijn slag te slaan."

Max: “Mijn gemiddeld prijskaartje ligt wel wat hoger. (lacht) Ik zit aan een tienvoud: ongeveer 300 euro.”

Wie is jullie stijlicoon?

Max: “Kanye! Hij is niet bang om nieuwe dingen uit te proberen, een echte trendsetter. Vorig jaar droeg hij bijvoorbeeld een jasje van Dickies voor het Met Gala (een jaarlijks fondsenwervingsgala, ook wel de Oscars voor de modewereld genoemd, nvdr.). Geweldig, toch? Hij heeft een vest aan van 50 euro, terwijl al de rest rondloopt met de meest chique en peperdure outfits.”

Wat zouden jullie nooit dragen?

Maryse: “Hoge hakken, strakke jurken of een blazer. Dat is mooi bij iemand anders, maar voor mij is het geen goeie match. Dat is té matuur, té zakelijk. Geef mij maar kledingstukken met een speelse toets.”

Wat is jullie laatste miskoop?

Max: “Onlangs heb ik een jagersvest gekocht, zo’n stoere gilet. Dat past perfect bij mijn stijl en de workweartrend. En toch heb ik het nog nooit kunnen dragen. Ik zou niet weten wanneer. Bij mooi weer is het té warm, bij regen of bij frisse temperaturen is het weer te koud. Zonde!”

