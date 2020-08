NIEUWE REEKS: De summerstyle van Manon (20) en Bernd (21): “Een vrouw zal ik nooit hebben, maar ik wil wél een paar Louboutins in mijn kast” Stéphanie Verzelen

01 augustus 2020

16u04 0 Style Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media én vanop straat. Ben je uitgekeken op jouw kleerkast en wil je uit een ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gaan de hele zomer lang opvallende looks spotten. Vandaag: Bernd Vanhaverbeke (21) en Manon Rentmeesters (20), the finest van Generation Z.

Leuven, een modestad? Niet echt, of toch niet zoals Antwerpen. Dus probeer daar maar eens hip volk op straat te spotten: nogal moeilijk. Je begrijpt dan ook onze opluchting wanneer Bernd en Manon ons pad kruisen. De ene een jonge vrouw die haar curves niet verbergt, de ander een jonge man die niet van wat flamboyance terugdeinst. “Als ik iets vrouwelijks draag, krijg ik veel afkeurende blikken”, zegt Bernd. Manon heeft vaak hetzelfde probleem. “Maar we laten dat ons niet tegenhouden.” Ze zaten in dezelfde klas op de middelbare school en konden elkaar toen niet uitstaan. “Ik was gewoon irritant”, zegt Bernd. “Maar zodra hij uit de kast kwam en zichzelf aanvaardde, ging ik Bernd waarderen voor wie hij echt is”, zegt Manon.

Hoe zouden jullie je stijl omschrijven?

Bernd: “Ik heb niet echt een stijl. Als ik iets moois zie en ik denk: waarom niet, dan draag ik het. Als dat iets is dat andere mensen niet snel zouden aantrekken: des te beter. Ik vind het wel fijn als mensen naar me kijken.”

Manon: “Zijn motto is: slechte aandacht is ook aandacht.” (lacht) Ik kleed me minder opvallend, zij het een tikkeltje alternatiever dan de meeste van mijn vriendinnen. En ik draag vaak zwart. Al voel ik me sinds kort beter in mijn vel en merk ik dat ik vaker naar kleur grijp en zélfs naar wit. Corona heeft me mezelf doen waarderen: de lockdown dwong me om naar mezelf te kijken en te onderzoeken waarom ik niet gelukkig was. Ik ging meer experimenteren met kleding en liet dat gedoe met maten los. Nu check ik gewoon of een kledingstuk op mijn lichaam past, maakt niet uit of het een medium of een extra large is.”

Beschrijf eens jullie favoriete kledingstukken in jullie kleerkast?

Bernd: “Ik heb een lichtblauwe jeansbroek van Pull & Bear die een en al gaten is. Daarboven draag ik dan een simpel beige T-shirt met ‘Marilyn’ in rode letters. Dure mode hoeft voor mij niet, als ik me ergens goed in voel en het is een uniek stuk, vind ik het even kostbaar.”

Manon: “Deze zwarte broek die ik draag van H&M, is mijn favoriet. Hij is lekker wijd, comfortabel en ik kan er oneindig mee combineren. Ik draag ’m casual of alternatief met een kleurrijke top erop, kan ermee op restaurant met een paar hakken eronder. Honderden items in mijn kast hoeft niet voor mij, geef mij maar goede basics waar ik alle kanten mee uit kan.”

Wat zijn jullie favoriete zomertrends?

Bernd: “Lila! Toen ik deze broek in de rekken van Bershka zag, dacht ik meteen: wauw. Mesh tops met prints zijn ook in, ik heb er zelf drie van het merk Jaded. Het ziet er cool uit, maar is ook heel licht en comfy op hete dagen.”

Manon: “Ik volg vooral make-uptrends. Zo’n glowy look, met veel highlighter: heerlijk. Of fake freckles! Die willen Bernd en ik al lang eens proberen. En dit weekend gaan we samen tie-dyen, nog zo’n zomerhype. We zijn nu op zoek naar een paar simpele witte T-shirts en willen die pimpen met pastelkleuren. ”

Bernd: “Ik zit met nog zo’n DIY-project in mijn hoofd: ik wil een oude jeansbroek aan de zijkanten openknippen en de pijpen opnieuw aan elkaar bevestigen met een dikke draad, zoals een rijgsluiting. Om ze daarna met een verfborstel en bleekmiddel te bleachen.”

Waar gaan jullie winkelen?

Bernd: “Ik merk dat ik vaak bij Bershka en Pull & Bear binnenwandel. Maar in de praktijk maken merken me niet veel uit, ik laat me leiden door de kleding. Dat betekent ook: als ik iets moois zie op de vrouwenafdeling, en dat gebeurt vaak, dan shop ik daar. Meestal zit die kleding me ook beter. Bij mannen hangt nu veel streetwear en oversized mode en dat doet me weinig.”

Manon: “Ik shop tegenwoordig veel bij de webshop Shein. Onlangs vond ik er een broek in panterprint met brede pijpen, heel cool. En ja, hun spullen zijn spotgoedkoop, maar de kwaliteit is niet barslecht, hoor. Nu ik aan het experimenteren ben met mode, koop ik liever geen dure items. In tweedehandswinkels vind je me niet vaak. Ik heb daar geen geduld voor en die shops hebben mijn maten vaak niet.”

Bernd: “Hoe hatelijk is het ook als je in zo'n winkel een toffe bloes of broek vindt, maar die er niet in je maat is. Dan ben ik liever creatief met oude kleren van me. Ik maak gaten in oude jeansbroeken: eerst knip ik erin met een schaar, dan ontrafel ik de draadjes met een pincet en daarna ga ik erover met een rasp om het er natuurlijk te laten uitzien. Halleluja voor YouTube-tutorials.”

Manon: “Op TikTok spot ik ook veel leuke DIY’s. Onlangs maakte ik van een oud T-shirt een crop top en met een trucje van een TikTokster maakte ik met de afgeknipte stof de zoom van de top strakker.”

Halen jullie veel inspiratie uit TikTok?

Bernd: “Yep. Als ik door mijn ‘For You’-pagina scroll, spot ik altijd een inspirerende TikTokker. En die kan evengoed Chinees als Amerikaans zijn.”

Manon: “Tweedehands shoppen is ook onder TikTokkers heel cool. Ik zie veel brede pijpen, kleur, bloemenprints. De retrovibe is heel erg in.”

Bernd: “Vaak combineren ze ook items die op het eerste gezicht echt niet bij elkaar passen of waarvan de prints echt clashen. Maar dat ziet er dan wel heel hip uit. Misschien is de trend gewoon: als het een beetje lelijk is, is het in.” (lacht)

Hebben jullie ook stijliconen?

Bernd: “De Amerikaanse beautyblogger James Charles. Zijn kledingstijl is heel apart en extravert en hij durft heel vrouwelijke dingen te dragen. Al kan hij er op andere dagen ook perfect ‘normaal’ uitzien. Ik hoop dat ik ooit ook zoveel lef heb. Ik heb thuis wel een paar hakken, maar die draag ik nog niet vaak buitenshuis.”

Jullie shoppen budget nu, dromen jullie soms van duurdere designeritems?

Manon: “Ik hoop ooit een handtas van Yves Saint Laurent te kunnen kopen. Zo’n kleine crossbody tas in rood of zwart.”

Bernd: “Ik wil ooit wel iets van Balenciaga, Versace of Dior. En ik droom van een paar Louboutins (hakken met de iconische rode zool, red.). Ik zeg altijd: ‘een vrouw zal ik nooit hebben, maar ik wil wél een paar Louboutins in mijn kast’. (lacht) Ze zijn een hel voor je voeten, heb ik gehoord. Maar ach, geen enkele hak zit comfortabel.”

