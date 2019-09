Nieuwe online tool moet duurzaam shoppen in ons land makkelijker maken: “Ook fans van Zara kunnen bij ons aan hun trekken komen” Timon Van Mechelen

12 september 2019

13u07 0 Style Met de bosbranden in het Amazonegebied staat duurzaamheid weer hoog op de agenda. Ook in de modewereld, wat de tweede meest vervuilende industrie ter wereld is. Met de nieuwe online tool ‘Cosh!’ wil Niki De Schryver zo eerlijk mogelijk de duurzaamheidskenmerken van merken weergeven en het consumenten via een shoppingroute makkelijker maken om binnen hun budget en stijl duurzame stukken te vinden. Aan ons legt ze het concept uit.

“Mijn interesse in duurzaamheid heb ik gedeeltelijk van thuis uit meegekregen, maar ook door in mijn jonge jaren veel te reizen - nu vermijd ik vliegen zoveel mogelijk - is mijn liefde voor mens en planeet gegroeid”, vertelt De Schryver. “Ik heb ook lang gewerkt voor modeontwerper Bruno Pieters en stond mee aan de wieg van zijn eerlijke sublabel Honest By (het meest transparante modemerk ter wereld dat vorig jaar ophield te bestaan, nvdr.). Voor de eerste collectie van dat label heb ik een halfjaar research gedaan en een halfjaar aan de eerste lijn gewerkt, waardoor ik enorm veel kennis heb opgedaan over duurzame mode.

“Zeven jaar later is transparantie in de modeketen al bij veel (duurzame) merken aan het doorsijpelen, maar ik merk dat de consument nog onvoldoende mee is. Het percentage mensen die zeggen duurzaam te leven en/of met circulaire en ethische waarden bezig is en het percentage van consumenten dat effectief ecologisch en ethisch verantwoorde mode koopt, ligt nog te ver uiteen. Mijn buikgevoel zei me dat veel consumenten de moed verliezen eens ze aan hun zoektocht naar duurzame en ethisch verantwoorde merken beginnen. Daarom besloot ik mijn skills in te zetten om hen daarbij te helpen.”

Het duurzaamste stuk

“Via Vlaanderen Circulair kreeg ik na het voorstellen van mijn plan € 100.000 toegereikt om aan de slag te gaan, want er was wel wat werk aan de winkel. Zo wilde ik bijvoorbeeld enkel merken en winkels opnemen die echte stappen ondernemen en waarheidsgetrouw over hun inspanningen communiceren en niet hun vervuilende processen proberen te greenwashen. Ook wilde ik verder gaan dan collega’s Rank a Brand, Good on You, enz. en uitzoeken welke merken ontwerpen voor hergebruik of om opnieuw verwerkt te worden tot een nieuw kledingstuk. Dat kost kortom allemaal serieus wat tijd en dan moest ik ook nog de winkels zelf gaan aanspreken.”

“Het concept werkt als volgt: winkels - 26 hebben al daadwerkelijk ingetekend - kunnen zich abonneren en ik screen dan per jaar 3 tot 5 van hun merken op alle mogelijk vlakken van duurzaamheid. Op ‘Cosh!’ plaats ik daarna een handig beknopt en visueel verslag van wat ik ontdekt heb. En daarin zijn we eerlijk en geven we ook aan wat beter kan. Zo kunnen we winkels begeleiden naar een duurzamer kledingaanbod en kunnen klanten heel makkelijk ontdekken welke merken ze kunnen vinden in een winkel en op welke duurzaamheidsaspecten die merken focussen. De bedoeling is dat als je bijvoorbeeld tussen 2 broeken twijfelt, je via ‘Cosh!’ snel kunt zien wat het meest duurzame stuk is. Veel winkels hebben best wat duurzame merken in huis, maar communiceren daar niet over omdat ze geen klanten willen verliezen voor andere labels. Door in ‘Cosh!’ net deze merken te promoten, varen zij er wel bij zonder dat ze er zelf mee moeten bezig zijn.”

Prijsverschil

“Uit mijn marktonderzoek blijkt dat veel mensen denken dat duurzamere kleding een pak duurder is en dat de prijs voor velen een grote drempel vormt. Ik wil er dan ook voor zorgen dat iedereen, ongeacht stijl of budget, een meer duurzamere kledingkeuze kan maken. Zo kun je ook op budget zoeken, zodat zelfs fast fashion shoppers nog steeds aan hun trekken kunnen komen maar dan wel op een meer ethisch verantwoorde manier.”

De 5 favoriete adresjes van Niki

1. Tenue Préférée - Leuven

“Sandra is zo’n hartelijke vrouw die perfect weet hoe ze ook vrouwen zonder maatje 0 kan kleden en dat ook met veel duurzame merken.”

2. Edo Collective - Antwerpen

“Een tof initiatief waarbij verschillende duurzame ontwerpers samen een collectief hebben opgericht en ook samen in een pand in het centrum zitten.”

3. Harvest Club - Leuven

“Hier vind je heel veel Belgische merken die vaak enorm innovatief zijn en ook inzetten op circulaire mode.”

4. Supergoods - Mechelen, Gent en Antwerpen

“Voor het grootste aanbod aan duurzame merken samen.”

5. Just Hazel Feelgoodstore - Gent

“Deze winkel heeft een aantal merken in het aanbod zitten die je in andere winkels niet vindt. Vaak ook aan een entry level budget, wat het meteen ook veel toegankelijker maakt.”

Zo ga je aan de slag met ‘Cosh!’

1. Ga naar ‘Cosh!’ Geef aan waar je op zoek naar bent en binnen welk budget. Vegan? Fair Trade? Lokaal? Sokken of een jeans?

2. Op de online tool vind je een overzicht met de winkels die bij jouw budget en stijl passen. Uiteraard met een gemakkelijk overzicht bij waarin je alle informatie over de ethische en ecologische inspanningen van een merk vindt.

3. Zowel op het overzicht als per merk krijg je op een kaart te zien waar je deze duurzame merken kan vinden.

4. Op die kaart kan je een winkel toevoegen aan je persoonlijke shopping-trip. Klik door om meer te lezen over de boetieks voor je ze aan je persoonlijke lijst toevoegt.

6. Klaar met de preselectie? Dan kan je in één klik je gepersonaliseerde shopping route zien op je smartphone. Je kan de route ook thuis op voorhand op je laptop voorbereiden en vervolgens op je mobiele telefoon inloggen om via Google Maps je shopping route te volgen. Of print je route af neem hem zo mee tijdens je shopping trip.

niki@cosh.eco