Nieuwe lifestylesite van Kourtney Kardashian krijgt meteen bakken kritiek Liesbeth De Corte

03 april 2019

17u05 0 Style Na heel wat spoilers heeft Kourtney Kardashian haar nieuwste lifestylemerk Poosh gelanceerd. Wat is het nu? Een lifestylesite, bomvol artikels over beauty en gezondheid. Niet bepaald iets nieuws onder de zon, en toch krijgt de realityster heel wat kritiek over zich.

Zusje Kylie is de jongste miljardair ter wereld, en ook Kim heeft een make-upimperium om U tegen te zeggen. ‘Wat zij kunnen, kan ik ook’, moet Kourtney gedacht hebben. De Kardashian-telg kiest ook voor een carrière als onderneemster, met een nieuwe lifestylesite welteverstaan.

De naam van haar site: Poosh, tevens het koosnaampje van haar dochter Penelope. Het 6-jarige meisje zou een grote inspiratiebron zijn voor de website, omdat ze “haar eigen regels volgt, graag buiten de lijntjes kleurt en vol zelfvertrouwen door het leven stapt”.

Wat kan je er nu allemaal op lezen? Een heleboel: van beautytips tot artikels over reizen, sport, lekker eten, interieur en ouderschap. Zo geeft momanager Kris Jenner tips om het te schoppen tot een goede leidinggevende.

Body positive

“Ik heb besloten om Poosh te lanceren omdat ik het gevoel had dat er iets ontbrak in het online lifestylewereldje”, zo schrijft Kourtney op de ‘About’-pagina. En daar wringt voor heel wat mensen meteen het schoentje. Critici halen aan dat er al genoeg gelijkaardige lifestylesites bestaan. Velen verwijzen zelfs naar de gelijkenissen met Goop van Gwyneth Paltrow. “Poosh is exact hetzelfde als Goop, maar dan met een grotere 🍑”, klinkt het sceptisch.

Verschillende kwatongen noemen de onderwerpen op de site ook achterhaald. Ze stellen zich vooral vragen bij artikels over eten “waar je een platte buik van krijgt” of tips om je kont wat groter te maken. En dan is er nog het stuk ‘How to look good naked’ (oftewel vrij vertaald: hoe zie je er goed uit naakt?). Een van de tips van Kourtney is om het licht uit te doen om cellulitis te verstoppen. Een opmerking die veel kwaad bloed zette bij Twittergebruikers. Toegegeven: heel body positive is dat advies niet.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Reading this “article” from Kourtney Kardashian’s new website Poosh. The article is titled “How to LOOK GOOD NAKED” and suggests to change the lighting to mask cellulite. Why are we encouraging masking it? EMBRACE OUR BODIES, ALL BUMPS AND BRUISES. @jameelajamil, do your thing... pic.twitter.com/S2nRHpB5iu Emily Schwartz(@ emilycschwartz) link

Kourtney Kardashian’s website Poosh launched today. She has an article on there called “How to Look Good Naked” and her advice to looking good nude is to be mostly in the dark 💀😭 pic.twitter.com/RVX7dUR7Z6 Katie ☀️(@ WizzKhaleesi) link

Ook internationale media steken de draak met de nieuwe site. De Amerikaanse krant The Washington Post stelt zich bijvoorbeeld vragen bij ‘Kourt’s Signature Salad’. “Kan je dit wel een salade noemen?”, vraagt de Amerikaanse journalist zich af. Voor het gerecht heb je enkel een halve avocado, twee hardgekookte eitjes, een tomaat, twee kleine mozarellabolletjes, peper, zout en een lepel olijfolie nodig. Een beetje weinig, stelt ze. “Poosh noemt dit een gezonde en vullende maaltijd. Dat is toch lariekoek? Voeg er toch nog wat ingrediënten aan toe, zoals sla, groene bonen of tonijn?”

The Huffington Post gaat nog een stapje verder en verkondigt dat de site onwaarheden verkoopt. De krant verwijst naar de tekst over foodmythes, waarin de voedingsdeskundige van Khloe Kardashian aanraadt om minder gluten te eten. Maar experts en studies hebben in het verleden al aangehaald dat dat niets uithaalt als je geen allergie hebt.

Ondanks alle kritiek ziet het er toch naar uit dat Poosh een schot in de roos zal zijn. Na amper 1 post had de Instagrampagina immers al 2,2 miljoen volgers achter zich geschaard. Maar of je alles moet geloven wat je er leest? Dat laten we in het midden.