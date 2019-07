Nieuwe koffers van Louis Vuitton zijn onverwoestbaar, maar peperduur LDC

11 juli 2019

09u06

Bron: Hypebeast 2 Style Wie geregeld reist, weet dat het de moeite loont om te investeren in een harde, stevige koffer die tegen een stootje kan. Nog op zoek naar eentje? U vraagt, Louis Vuitton antwoordt: het Franse label brengt koffers gemaakt van titanium op de markt.

Het gaat om een update van één van de klassiekers van Louis Vuitton: het model Bisten. In tegenstelling tot het origineel is de gloednieuwe koffer afgewerkt met het metaal titanium. De sluiting bestaat dan weer uit ruthenium, een zwart metaal. Alleen de hoeken en handvatten zijn nog gemaakt van leder. Als kers op de taart is het monogram van het modehuis in de koffer gegraveerd met een laser. Kortom, een robuuste koffer die er eveneens luxueus uitziet.

Daar moet je wel iets voor over hebben. Voor de koffer, die deel uitmaakt van de ‘Louis Vuitton Bisten Monogram Titane Collection’, moet je immers een flinke duit betalen. Minstens € 37.000, om precies te zijn.

De onverwoestbare koffer is verkrijgbaar in 3 verschillende maten. Hoe groter, hoe hoger ook het prijskaartje.