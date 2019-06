Nieuwe kledij op de markt die baby’s beschermt tegen straling LDC

25 juni 2019

14u33

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 0 Style Tegenwoordig kunnen veel mensen niet meer zonder wifi en hun geliefde smartphone. Bij sommige ouders doet dat vragen rijzen: is die straling schadelijk voor kleine baby’s? Petit Bateau komt bezorgde ouders nu tegemoet moet en bijzondere collectie: eentje die baby’s en peuters beschermt tegen golven van onder andere wifi en smartphones.

“We willen de allerkleinsten onder ons beschermen door ze in vliegtuigmodus te zetten”, klinkt het bij Petit Bateau. Hoe het Franse merk dat precies wil aanpakken? Ze hebben een nieuwe stof ontwikkeld, gemaakt van katoenen en zilverkleurige garen. Deze gaas beschermt tegen 99,5% van alle straling, zo blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke bureau EMITECH.

De stof werd gebruikt om een muts en deken mee te maken. “Zo wordt je baby als het ware verpakt in een beschermende bubbel.” Extra voordeel: je kan de zilverkleurige draad gemakkelijk wassen én het heeft antibacteriële en hypoallergene eigenschappen. Een mutsje kost € 19,90, voor het deken betaal je € 89. De 2 hebbedingen zijn verkrijgbaar online en in enkele geselecteerde winkels.

Is het daadwerkelijk aangetoond dat wifi en straling van de smartphone gevaarlijk is voor baby’s? Neen. Er is nog veel onderzoek nodig om op lange termijn de exacte gevolgen van draadloze signalen op bijvoorbeeld de hersenen van kinderen te weten te komen. Het is geweten dat kinderen vatbaarder zijn voor straling dan volwassenen, maar het duurt meestal decennia vooraleer exacte problemen boven water komen. De precieze gevaren kennen we dus nog niet.

Kortom, het is dus een duidelijk gevalletje van ‘better safe than sorry’. Moeten ouders met kleine kinderen nu hun smartphone in de vuilbak kieperen? Niet meteen. “Maar ouders vermijden het best de onmiddellijke nabijheid van gsm’s, routers en wifisignalen in de onmiddellijke nabijheid van de bedden van kinderen in slaapkamers”, stelt neurochirurg Steven De Vleeschouwer van het UZ Leuven. Reden tot enige andere vorm van paniek lijkt mij nergens voor nodig.”