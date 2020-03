Nieuwe expositie Saint Laurent is een ode aan androgyn stijlicoon lvds

04 maart 2020

13u27

Bron: AnOther 0 Style In Parijs draagt het Musée Yves Saint Laurent zijn nieuwe expositie op aan Betty Catroux. Het mode-icoon, dat bekend staat voor haar androgyne stijl, was jarenlang de muze van de ontwerper. Voor de voorstelling dook creative director Anthony Vaccarello in haar kleerkast, op zoek naar de mooiste stukken.

De tentoonstelling, getiteld ‘Feminine Singular’, viert de jarenlange samenwerking van het duo en verzamelt 50 kledingstukken die Saint Laurent gedurende zijn leven aan Catroux schonk. De stukken werden eigenhandig uitgekozen door Anthony Vaccarello, de Belgisch-Italiaans modeontwerper die als creative director aan het hoofd staat van SL. “Ze ademt Saint Laurent,” aldus Vaccarello. “Ze is mysterieus en heeft allure, een bepaald aura dat past bij het modehuis.”

Betty Catroux was een muze voor de Franse ontwerper tot aan zijn dood in 2008. “Ze staat perfect met mijn ontwerpen,” zei hij in 1968. “Precies wat ik leuk vind: long, long, long.” De androgyne stijl van Catroux vormt de rode draad doorheen de expositie. Het model voelde zich geen vrouw of man, droeg altijd spijkerbroeken, mannenjassen of kostuums, en was gefascineerd door al wat mannelijk is. Verschillende van haar stukken komen aan bod in Feminine Singular. Daarbij valt haar enorme invloed op, niet alleen op Saint Laurent als persoon, maar eveneens als modehuis.

Sinds hun ontmoeting in de Parijse nachtclub New Jimmy’s in de jaren ‘60, was het tweetal onafscheidelijk. “Betty est mon double, ma couplice,” zei de Fransman ooit (“Betty is mijn dubbelganger, mijn partner in crime”). Het model liet eerder al verstaan dat er niet alleen op fysiek, maar ook op moreel en mentaal vlak veel gelijkenissen bestonden tussen de twee. “Het was iets ongelooflijks, een sprookje”, aldus mode-icoon Catroux.

Betty Catroux, Yves Saint Laurent: Feminine Singular loopt vanaf 3 maart t.e.m 11 oktober in Le Musée Yves Saint Laurent, Parijs.