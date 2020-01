Nieuwe expo toont de meest iconische handtassen aller tijden LDC

07 januari 2020

16u11

Bron: Vogue Style De Birkin-handtas, Fendi Baguette of de microtas van Jacquemus. De voorbije jaren zijn er een heleboel it-bags de revue gepasseerd. Een mooi overzicht krijg je in het Victoria & Albert Museum in Londen. Dat pakt dit voorjaar uit met een tentoonstelling over de meest iconische handtassen aller tijden.

De tentoonstelling krijgt de toepasselijke naam ‘Bags: Inside Out’ en zal niet alleen draaien rond het design van handtassen, maar ook rond het nut, de functie en de ambacht. Zo zal je er ook een aantal portefeuilles, rugzakken en reiskoffers kunnen bewonderen. Al zal de focus wel liggen op bekende it-bags. Denk bijvoorbeeld aan de paarse Baguette-handtas van Fendi, die te zien was in de serie ‘Sex and the city’, of de Hermès Kelly-tas vernoemd naar Grace Kelly. Nog zo’n voorbeeld: Lait de CoCo van Chanel. Je weet wel, die tas die leek op een brik melk. In totaal kan je je vergapen aan meer dan 300 accessoires.

“Deze draagbare, maar toch functionele accessoires hebben mannen en vrouwen altijd gefascineerd”, verklaart Lucia Savi, curator van ‘Bags: Inside Out’. “Door het belang van tassen in onze levens en in de geschiedenis te onderzoeken, helpen we om het verleden te verhelderen en ontwerpers van de toekomst te inspireren.”

De expo loopt van 25 april 2020 tot en met 31 januari 2021. Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar via de site van het Victoria & Albert Museum.