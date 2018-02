Nieuwe campagne Suitsupply staat volledig in het teken van homoseksualiteit Timon Van Mechelen

22 februari 2018

12u46 0 Style De campagnebeelden voor de nieuwe lente- en zomercollectie van het Nederlandse kostuummerk Suitsupply staan volledig in het teken van homoseksualiteit. En de foto’s zijn nog eens stijlvol ook. Een verademing na de verschillende smaakloze en seksistische campagnes waar het label in het verleden mee uitpakte.

Suitsupply staat bij het grote publiek bekend voor hun betaalbare kostuums op maat én hun seksistische reclamecampagnes. Zo lanceerden ze begin 2016 nog een campagne waarin enkele heren in pak als het ware over (bijna) naakte borsten en billen heen dansten. Er werd toen zelfs een Facebook-actie opgericht waarbij werd opgeroepen om alle bushokjes met de Suitsupply-posters onder te spuiten. Met graffiti weliswaar.

Blijkbaar heeft het Nederlandse merk nu toch zijn lesje geleerd, want in de nieuwste beelden voor de lente- en zomercollectie voor 2018 zijn geen seksistische taferelen te zien. In tegendeel zelfs. De campagne toont de affectie tussen twee mannen, die elkaar liefkozend aanraken en kussen. De boodschap van de reclamecampagne is dan ook: 'Don't just fit in, find your own perfect fit.'

Niet iedereen enthousiast

Op Instagram zijn de reacties op deze nieuwe aanpak overwegend positief, al is - zoals verwacht - niet iedereen even enthousiast. Het merk stelde zelf al dat het meer dan 10.000 volgers op Instagram verloren is door de beelden daarop te posten. De CEO van Suitsupply Fokke de Jong heeft nog laten weten dat de campagnebeelden ook gewoon te zien zullen zijn in landen waar homoseksualiteit niet geaccepteerd is.

New Spring Summer 2018 | Find Your Perfect Fit Een foto die is geplaatst door null (@suitsupply) op 21 feb 2018 om 12:58 CET

New Spring Summer 2018 | Don’t Just Fit In Een foto die is geplaatst door null (@suitsupply) op 21 feb 2018 om 12:58 CET