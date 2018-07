Nieuwe bizarre trend: je bikini ondersteboven dragen Liesbeth De Corte

01 juli 2018

11u18

Bron: Metro UK 30 Style Als de temperaturen omhoogschieten, krijg je spontaan zin om je bikini of zwembroek aan te trekken. Dat begrijpen we. Maar de nieuwste hype op vlak van zwemkledij? Die snappen we toch nog niet voor de volle 100 procent.

Als we verschillende Instagramgebruikers mogen geloven, is het helemaal hot en happening om je bikinitop ondersteboven aan te doen. Met name het Italiaanse model Valentina Fradegrada heeft deze 'techniek' als eerste uitgeprobeerd, in de hoop een nieuwe trend te starten en wat reclame te maken voor het badmodemerk Cantik. Met succes, zo lijkt het wel. Want ondertussen hebben verschillende volgers haar al nageaapt én is het Instagramaccount Upsidedown bikini official opgericht, dat ondertussen al meer dan 18.000 volgers telt.

Toch reageert niet iedereen even enthousiast. Velen stellen zich de vraag bij de praktische kant. "Haha, mijn borsten zouden er gewoon uitvallen", reageert iemand. Ook wij zijn een beetje sceptisch en denken dat het niet aangeraden is om op deze manier een plons te nemen in het water.

Wil je het toch eens uitproberen? Dan moet je geen bijzondere bikini kopen, maar vlak boven je boezem een knoop maken met de schouderbandjes. Echt ondersteboven hangt het topje dus niet, maar bon, de naam bekt gewoon goed zeker? Laat je alvast inspireren door de vele voorbeelden op Instagram.

