Nieuwe Belgische webshop wil traditionele manier van shoppen doorbreken Timon Van Mechelen

18 september 2019

10u57 1 Style Het internet wemelt van de leuke opkomende modemerken, wat het als consument lastig maakt om de bomen door het bos te zien. Het nieuwe online platform Avail wil daar een oplossing voor bieden door emerging brands en curatoren met elkaar te verbinden. Bovendien kan je er ook zelf je eigen bankrekening mee spekken want als iemand een van jouw favorieten op de shop koopt, krijg je 5% van de opbrengst. Schoenenbedrijf Torfs is de investeerder achter het project.

Wat Avail anders maakt dan de vele andere webshops op de markt is dat het klanten en opkomende merken dichter bij elkaar brengt door microstores die door curatoren worden samengesteld. Met andere woorden maken inspirerende mensen een selectie van hun favoriete kledingstukken op de site, plaatsen die in hun eigen microstore, waardoor jij als consument niet meer een hele webshop moet afspeuren naar leuke items. Voor België hebben bijvoorbeeld Justine Kegels (interieur architect), Lola Haro (DJ), Laura Praet (art director) en Farah El Bastani (stylist) nu al hun favorieten geselecteerd in hun eigen pagina of microstore. Koop jij één van de stukken die zij geselecteerd hebben, dan krijgen ze een klein deel commissie. Overigens kan wel iedereen een microstore aanmaken.

Sterke persoonlijkheid

Noëmie Haverhals, de jonge CEO van het platform, legt aan ons uit dat consumenten steeds vaker op zoek gaan naar naar merken met een verhaal en met een sterke persoonlijkheid erachter. “Wij willen die opkomende merken de kans geven om te groeien en misschien zelfs door te breken. Voorlopig hebben we al zo’n 30 nationale en internationale labels kunnen strikken en dat gaan er uiteraard nog heel wat meer worden. De selectie maken we voorlopig op ons buikgevoel, al zijn er wel een aantal criteria. De labels mogen nog niet te bekend zijn, de prijs moet relatief betaalbaar blijven en ze moeten sterke beelden hebben aangezien die te zien zullen zijn op Avail.”

Het gaat onder andere over de Belgische merken NONA en NO/AN, het Nederlandse merk The Five, de Britse merken Essen, House of Sunny, Paper London, Georgia Hardinge, De La Vali en de Spaanse merken Studio Fantastique en Berta Cabestany. Omdat het platform haar pijlen niet alleen op ons landje richt, is er ook een team dat vanuit Londen op zoek gaat naar merken en curatoren en daar komt binnenkort ook nog iemand bij in Kopenhagen.

Wouter Torfs, CEO van Torfs Schoenen en mede-oprichter van Avail: “Het idee van de ‘emerging brands’ is zeer anno nu. Opkomende merken zijn onzichtbaar in de tsunami van grote, high-end of commerciële merken. Hierin maakt Avail het verschil en helpt de consument te navigeren. Wij zetten nu een stoutmoedige stap voorwaarts door dit e-commerce platform gedreven door vrouwen met internationale invloed mee te ondersteunen.”

Ook NINA heeft een microstore. Ontdek het via avail.store/nina_hln.