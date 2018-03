Nieuwe beautyzorg? Blauw licht van computers en televisie Eva Van Driessche

19u55 0 Style Volgens beautymerken moeten we ons nu niet alleen zorgen maken over luchtvervuiling en UV-stralen, maar zou ook het blauw licht van computers, televisie en onze smartphones onze huid verouderen. Feit of fabel?

Beautymerken brengen dit voorjaar speciale crèmes uit met filters tegen blauw licht. Het licht van onze laptops, tablets, telefoons, televisie en zelfs het scherm in de cinema. Maar is het ook zo dat dit licht onze huid sneller doet verouderen?

We vroegen het aan Dr. Olivier Doucet, verantwoordelijk voor de nieuwste ontwikkelingen bij beautymerk Lancaster, en één van de eerste merken die het gevaar van infraroodlicht op de huid erkende.



"Volgens mij heeft dit blauwe licht van je computer nog maar een heel kleine impact, zeker in vergelijking met de schade die UV-licht je huid kan berokkenen. Maar we zitten nog volop in de eerste fase van het onderzoek. Het hele lichtspectrum heeft onmiskenbaar een invloed op ons, alleen weten we nog niet welke. Cinemaprojectoren geven bijvoorbeeld wél een serieuze lichtexposure vrij.

We weten wel al dat blauw licht de pigmentatie van je huid kan beïnvloeden en bij zwangerschap mee een oorzaak kan zijn van het zogenoemde 'zwangerschapsmasker' (een vorm van hyperpigmentatie die je ziet in bruine vlekken op voorhoofd en slapen)"

Met een zonnecrème kan je je helaas nog niet tegen blauw licht beschermen, maar dat komt er vast sneller van dan we denken.

Het kan dus geen kwaad om een filter tegen blauw licht te smeren, maar verwacht er nog geen wonderen van. Er zijn veel andere factoren die meer huidveroudering in de hand werken.

Zo is het turen naar een te klein schermpje goed voor meer kraaienpootjes, kan een vieze iPhone tegen je wang acne in de hand werken en krijg je natuurlijk geen gezonde blos als je een hele dag achter een scherm zit.