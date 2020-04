Nieuwe beautycampagne zet zorgverleners in de bloemetjes LDC

10 april 2020

11u15 0 Style Cosmeticafabrikant Dove staat bekend om z’n campagnes, die zich vaak afzetten tegen de stereotiepe schoonheidsidealen. Ook in een nieuwe reclamevideo gebruiken ze geen standaardmodellen. Wel verschillende zorgverleners, die in deze coronaperiode vaak genoemd worden als dé redders in nood.

De video duurt slechts 30 seconden, maar ondertussen zie je foto’s van verschillende zorgverleners passeren. Zij helpen stuk voor stuk in de strijd tegen het virus, en dat zie je ook: ze hebben allemaal striemen en plekken in het gezicht door de maskers die ze dag in dag uit moeten dragen.

Er werd al een Amerikaanse en Canadese variant gemaakt van de campagne. Alessandro Manfredi, de executive vicepresident van Dove, heeft wel gezegd dat er nog video’s aankomen in samenwerking met zorgverleners uit andere landen. Of België ook in aanmerking komt, is niet geweten.

Daarnaast werd aangekondigd dat het beautylabel zelf z’n steentje wil bijdragen. Samen met Vaseline doneert het bijna 2 miljoen euro aan Direct Relief, een non-profitorganisatie die medicijnen, ventilators en beschermingsmiddelen zoals gezichtsmaskers en schorten bezorgt aan ziekenhuizen. De twee gaven ook 2,3 miljoen euro aan Feeding America, een netwerk van Amerikaanse voedselbanken. Tot slot schonk Unilever, het moederbedrijf van Dove, zo’n 100 miljoen euro aan goede doelen die wereldwijd de strijd aangaan met Covid-19.



