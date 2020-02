Nieuw rapport legt MeToo-schandaal bloot bij Victoria’s Secret LDC

03 februari 2020

15u40

'Angels' in hell. Zo noemt het nieuwe rapport van The New York Times, waarin verschillende medewerkers en modellen van Victoria's Secret hun beklag doen over het management van het lingeriemerk. Zo zou de voormalige topman Ed Razek jarenlang vrouwen seksueel lastiggevallen hebben.

De gerenommeerde krant The New York Times heeft in totaal zo’n 30 modellen, medewerkers en ex-leidinggevenden geïnterviewd. Hun getuigenissen zijn op z’n zachtst gezegd aangrijpend en ophefmakend. Zo blijkt dat Ed Razek - die vorig jaar nog opstapte als marketing manager bij Victoria’s Secret - verschillende vrouwen seksueel geïntimideerd heeft. Hij zou onder meer geprobeerd hebben om modellen te kussen, hen gevraagd hebben op zijn schoot te komen zitten of naar hun kruis gegrepen hebben.

Een bekende naam tussen de slachtoffers is Bella Hadid. Achter de schermen van één van de jaarlijkse modeshows van Victoria’s Secret werd namelijk gediscussieerd of haar broekje wel bedekkend genoeg was, aangezien de show werd uitgezonden op tv. “Vergeet het broekje. Stuur haar met haar perfecte tieten gewoon de catwalk op”, zou Razek destijds gezegd hebben .

Ook ceo Leslie ­Wexner komt in een bijzonder slecht daglicht te staan. Hij was blijkbaar op de hoogte van het wangedrag van Razek, want verschillende vrouwen hadden hem gerapporteerd. Desondanks heeft hij hem nooit met deze aantijgingen geconfronteerd.

Ondertussen heeft Razek in een mail gereageerd op het bericht in The Times. Hij ontkent alle beschuldigingen.