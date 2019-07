Nieuw kunstproject test hoe snel borsten van Instagram worden gezwierd Liesbeth De Corte

01 juli 2019

08u59 0 Style Al 5 jaar staat de beweging ‘Free the nipple’ op de barricade, maar op sociale media blijft een vrouwentepel nog steeds taboe. Om dat aan te kaarten is de kunstzinnige Instagrampagina Taboob in het leven geroepen.

Expliciet naakt is verboden op Instagram, maar er heerst al lange tijd een hevige discussie over die regel. Want de socialemedia-app hanteert dat principe namelijk nogal losjes. Zo mogen mannen zonder probleem in bloot bovenlijf poseren, maar worden blote vrouwentepels resoluut verbannen. Daar ontstond een aantal jaar geleden al de ‘Free the nipple’-beweging tegen, waar ook celebrities als Miley Cyrus, Madonna en Naomi Campbell zich achter schaarden.

Veel heeft dat blijkbaar niet uitgehaald. Kijk maar naar Murielle Scherre van lingeriemerk La Fille d’O. Haar Instagramprofiel wordt al meer dan een jaar stiekem minder zichtbaar en vindbaar gemaakt. “Ik weet dat je op Instagram geen vrouwentepels of schaamhaar mag tonen dus laat ik die – tegen mijn zin – op alle foto’s van La Fille d’O blurren. Maar zelfs dan word ik gecensureerd”, vertelde ze eerder aan De Standaard. “Uit protest ben ik nu begonnen met foto’s te posten van mannen in mijn lingerie: mannentepels mogen absurd genoeg wel.”

Wanneer is een borst een borst?

Hoe dat juist werkt, wil het initiatief ‘Taboob’ uitpluizen. “Het algoritme van Instagram is zo ontworpen dat het elke vrouwelijke borst blokkeert. Maar wat is de trigger? Is een borst nog steeds een borst als de tepel vervormd wordt tot de neus van Pinokkio? Als die geplet wordt tussen een sandwich? Of als die bedekt wordt onder een laagje ijs?”

Concreet wil Taboob dus analyseren waar Instagram de grens trekt. Hoe ze dat juist gaan doen? Vanaf vandaag zwieren ze 75 foto’s van borsten online. De foto’s worden bovendien genummerd, zodat ze gemakkelijk kunnen checken welke posts geblokkeerd worden.

Ze hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat hun account geen lang leven beschoren zal zijn, maar hopen in de tussentijd zo veel mogelijk mensen te bereiken. En daar helpen we graag een handje bij.

De foto’s zullen later ook nog tentoongesteld worden in een expo in de Ingrid Deuss Gallery in Antwerpen. Geïnteresseerden kunnen daar een print op de kop tikken. De opbrengst zou naar een goed doel gaan, meer bepaald de nationale borstkankercampagne Think Pink.