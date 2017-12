Nieuw jaar, nieuw haar: deze kapsels zijn altijd in de mode Sophie Vereycken

12u07 0 Thinkstock Style Wij vrouwen lijken wel genetisch voorgeprogrammeerd om met het wisselen van de seizoenen ook voor een nieuwe coupe te kiezen. Al helemaal wanneer er ook een jaarwisseling voor de deur staat. Ben jij ook klaar voor iets nieuws in 2018? Met deze kapsels zit je nooit verkeerd.

Losse golven

De Victoria's Secret Angels paraderen er niet voor niets jaar na jaar mee over de catwalk: losse golven zijn altijd in de mode. Bovendien is het een super eenvoudige coupe om te onderhouden. Het enige wat je nodig hebt is een krul- of stijltang en vijf minuutjes tijd. Verdeel je haar in vier secties, en krul telkens enkel de onderste helft. Met de krultang, of door je stijltang een kwartslag te draaien. Een klein beetje zeezoutspray of texturising spray erin, en je bent klaar om de deur uit te gaan.

De bob

Ook de bob is een klassieker, of het nu in de lange lob-versie is, of net onder de kaaklijn. Vraag de kapper wel best om de boblijn niet te strak te knippen, op die manier kan je je bob zowel netjes als nonchalant dragen. Daar hoeft trouwens op beide manieren niet veel werk in te kruipen: gebruik een gladmakende melk en een glansspray voor het föhnen voor een sluikvallende coupe, of net een mousse voor extra volume en dat nonchalante je ne sais quoi.

Allemaal laagjes

Jennifer Aniston maakte de coupe razend populair ten tijde van 'Friends', en bijna 14 jaar later zweert ze er nog steeds bij. Ook nu zijn laagjes nog steeds een klassieker, zij het minder uitgesproken. Om een gedateerd effect te vermijden, vraag je best om de laagjes te beperken tot de strengen die je gezicht omkaderen. De plukjes die net naast je kaaklijn wat in het rond springen, staan vrolijk en nonchalant, en geven je kapsel iets meer schwung.

Ultrakort

Kort hoeft niet per se mannelijk te zijn. Integendeel. Met een klein beetje wax of pommade breng je wat leven in je coupe, voor een jeugdig en speels effect. Denk maar aan Halle Berry, Michelle Williams en Anne Hathaway: zij gingen je al voor met een kortgeknipt kopje, en stonden er stuk voor stuk fantastisch mee. Bovendien win je 's morgens makkelijk 10 minuten aan föhntijd en dat is ook weer mooi meegenomen.