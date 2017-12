Nieuw jaar, nieuw haar: de beste kapsels voor putje winter Sophie Vereycken

Een nieuw jaar, een nieuwe jij. Niets dat ons zo kan doen verlangen naar verandering als het aanpassen van dat laatste cijfertje in het jaartal. En niets dat zo'n transformatie teweeg kan brengen als een nieuw kapsel. Dit zijn alvast de grote kanshebbers voor 2018.

Knallend kort

Oké. Warm zal je het er niet van krijgen (een stijlvol mutsje kan nooit kwaad), maar de superkorte pixie is niet alleen makkelijk te stylen, het is ook resistent tegen statische kledij én het overleeft makkelijk een plens- of sneeuwbui.

Lang met laagjes

Een golden oldie, maar daarom niet minder mooi. Door de verschillen in lengte krijg je een speels effect dat verrassend winterproof is. Want na de zoveelste windvlaag ziet jouw kapsel er nog steeds 'nonchalant in de war' uit, terwijl je collega's de rest van de dag moete rondlopen met een coupe 'haardroger ontploft'.

Jolig jongenskopje

Hou je wel van kort, maar speel je het in het begin liever op veilig in plaats van een drastische transformatie? Dan is de korte bob een slimme keuze. Even makkelijk te onderhouden als een kort kopje, maar het staat nog steeds erg stylish (en bedekt die koude oren). Bovendien staat een muts altijd goed bij deze lengte.

Vavavoom volume

Of het nu 1973, 1995 of 2018 is, een volumineuze krullenbos gaat nooit uit de mode. Ben jij gezegend met een volle haardos? Ga dan eens au naturel in plaats van steeds de stijltang boven te halen. Bonuspunten: je hoeft je geen zorgen meer te maken dat je haar gaat pluizen na een plotse regenbui, want je natuurlijke krullen zijn toch tegen weer en wind bestand.

Modern matje

Toegegeven, fout geknipt ziet het er vooral erg jaren '70 en familie Flodder uit, maar een moderne versie kan niet alleen erg vrouwelijk zijn (zowel Scarlett Johansson als Taylor Swift werden er al mee gespot), het is ook het ideale kapsel voor wie liefst niet te veel tijd kwijt is 's morgens vroeg, maar toch graag altijd netjes voor de dag komt.

