Nieuw in de badkamer: conditioner in een blokje (en dit zijn de voordelen) Liesbeth De Corte

01 september 2020

15u04 0 Style Het klassieke zeepblokje is bezig aan een revival. Logisch, want het is liever voor het milieu dan een plastic flacon. Ook conditioners in vaste vorm duiken steeds vaker op. Beautylover Zoë van Quickelberge legt uit hoe je zo’n conditioner blokje moet gebruiken, wat de verschillen zijn met de vloeibare variant en of het even goed werkt.

Shampoo bars en solide douchezepen kennen we al langer, maar de laatste tijd zijn ook conditioner bars bezig aan een opmars. “Shampoo bars gaan de vuile deeltjes en het vet uit je haar halen, maar ze zetten je haarschubben open”, legt Zoë van Quickelberge uit. Ze blogt al jaren over natuurlijke cosmetica en schreef er ook een boek over: Homemade Beauty. “Een conditioner bar doet de schubben weer sluiten. Hierdoor kan je makkelijker je haren kammen, en zien ze er gladder en zachter uit.”

Natuurlijke ingrediënten

“Zo’n blokje biedt bovendien een groot voordeel: het is verpakkingsvrij. Op termijn scheelt dat tonnen plastic afval”, zegt Zoë enthousiast. Daarnaast zitten er ook een paar verschillen in de ingrediëntenlijst. “De meeste vloeibare conditioners bevatten een heleboel siliconen. Dat zijn ingrediënten die een laagje rond je haarlok leggen en ervoor zorgen dat haren zijdezacht aanvoelen. Conditioner bars bestaan meestal uit natuurlijke ingrediënten. Die doen je haar er niet alleen mooi uitzien, maar gaan het ook verzorgen. Met andere woorden: siliconen hebben vooral op korte termijn een effect, natuurlijke ingrediënten zorgen voor een wereld van verschil op lange termijn.”

Kokosolie kan diep in je haren dringen. Dit werkt extra voedend, waardoor je lokken minder snel zullen breken en er gezonder uitzien Zoë van Quickelberge

Naar welke ingrediënten moet je dan uitkijken? Zoë: “BTMS, ofwel behentrimonium methosulfate, is het hoofdingrediënt. Dit in combinatie met een vette alcohol zoals Cetyl Alcohol gaat je haar voeden. Ook keratine is een toppertje. Dit eiwit is een van de belangrijkste bouwstenen van je haar en heeft een versterkende werking. Zit er ook kokosolie in? Dan weet je dat je een goed product te pakken hebt. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat kokosolie diep in je haren kan dringen. Dit werkt extra voedend, waardoor je lokken minder snel zullen breken en er gezonder uitzien.”

Hoe gebruik je het?

Een conditioner blokje is heel eenvoudig in gebruik. “Als mijn haar nat is, zet ik de douche even uit en ga ik met de bar over mijn haarlengtes. Je kan ook over je kruin wrijven, maar mensen met vetter haar doen dat beter niet”, aldus Zoë. “Bij de klassieke vloeibare conditioner zie je vaak een klodder in je haren. Dat is bij zo’n blok niet het geval, want het ding schuimt niet. Geen paniek als je dus niets ziet! Er zit wel degelijk een lotionachtig product op je haren. Het kan zijn dat je er even aan moet wennen, maar wees gerust: het werkt even goed.”

Wil je het ook eens uitproberen? We zochten en vonden enkele conditioner bars.

1/ Conditioner bar voor beschadigd en pluizend haar van Ethique, 14,99 euro, via Holland & Barret te koop.

2/ Conditioner bar voor meer volume van Lush, 12 euro, online en in de winkels te koop.

3/ Conditioner bar van Lamazuna, 12,50 euro, online te koop.

4/ Conditioner bar voor gekleurd haar van Met Olijf, 9,75 euro, online te koop.

5/ All natural conditioner bar van STOP THE WATER WHILE USING ME!, 12,95 euro, via Zalando te koop.

6/ Conditioner bar met vanille van HelemaalShea, 12,95 euro, online te koop.