Nieuw Belgisch merk maakt handtassen van cementzakken en botervlootjes Liesbeth De Corte

28 juli 2020

14u14 1 Style Mensen die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en houden van mooie dingen, kunnen sinds kort terecht bij Moon Games. Dit nieuwe Belgische label gebruikt geen zachte stoffen of leder maar afval en oud papier om handtassen te maken.

De Antwerpse designer Anse Van Gestel heeft een passie voor innovatieve productontwikkeling en duurzame mode, en richtte daarom het merk Moon Games op. Onder die noemer lanceert ze haar eerste handtassencollectie: een lijn van clutches, laptop sleeves en grotere weekendtassen.

Best opvallend, want alles is gemaakt uit overschotten van cementzakken en botervlootjes. Alle tassen komen in verschillende maten en kleuren: stijlvol zwart, puur wit, maanachtig zilver, recycled paper en hunter green. Je kan bovendien kiezen voor een minimalistische variant, of er een print of een quote als ‘Awake’ en ‘Love Wins’ laten opzetten.

Voor de productie werkt Anse samen met de Zuid-Afrikaanse Wendren Setzer, die ook een accessoireshop heeft: The Wren Design. Prijzen starten vanaf 29 euro.