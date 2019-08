Net zoals Karen Damen ook van plan om drastisch van haarkleur te veranderen? Dit moet je weten Sophie Vereycken Nele Annemans

01 augustus 2019

18u19 0 Style Karen Damens kappersbezoek ging niet onopgemerkt voorbij. Dat de ‘rosse van K3' nu door het leven gaat als een blondine, betekent dan ook het einde van een tijdperk. Wil jij je net zoals haar ook wagen aan een een drastische haarkleuring? Wij hoorden bij Sofie Schrauwen van Bobhead wat je moet weten vooraleer je eraan begint.

Platinablond

Collega-brunettes die graag blond willen, zijn gewaarschuwd. Wie mooi wil zijn, moet geen pijn lijden maar geduld hebben. De stap van bruin naar blond kost je zowat 5 uur van je leven. Je haar wordt lok per lok ontkleurd, vervolgens moet het nog inwerken, moeten je haren gewassen worden, gaat er een spoeling overheen (tegen de gele gloed), wordt het nogmaals uitgespoeld en dan moet er nog gedroogd en geknipt worden. U begrijpt: snel tijdens de middagpauze naar de kapper zit er niet in.

Weet ook dat je haar lichter kleuren áltijd beschadiging met zich meebrengt. “De haarschubben worden met chemische producten geopend om de kleur eruit te halen, en zullen daarna niet meer goed sluiten. Daardoor wordt je haar poreus, verliest het meer vocht en zal het dus ook droger worden. Gebruik daarom minstens één keer per week een voedend masker, en kies voor een hydraterende shampoo en conditioner. Ook kan het gebeuren dat je haren na verloop van tijd een gele gloed krijgen. Dat kan je tegengaan door je haren met een paarse shampoo te wassen. Let wel op: gebruik je die te vaak, dan kunnen je haren een grijze weerschijn krijgen”, aldus Sofie Schrauwen van Bobhead.

Rood

Rood staat er om bekend een lastige kleur te zijn. Als je haren poreus zijn, moeten ze dus verschillende keren opnieuw gekleurd worden om een mooi resultaat te krijgen. Dat overigens niet eens zo lang blijft. “Rood is een fantasiekleur, en die wassen nu eenmaal sneller uit. Schrik dus niet als het merendeel van de kleur na een paar keer wassen in het doucheputje belandt”, waarschuwt Sofie. Rood was je dus sneller uit dan bijvoorbeeld bruin. Wel is het zo dat hoe vaker je je haren een rood verfbad geeft, hoe beter de kleur zal blijven.

Donkerbruin

Ga je van geblondeerd haar naar donker? Hou er dan rekening mee dat je haar voorgepigmenteerd moet worden, om te voorkomen dat het een groene schijn krijgt. “Dat komt omdat blond erg weinig warme pigmenten (rood) heeft, terwijl bruin haar net wél veel rood bevat, net als groen (want bruin is een mengeling van rood en groen). Als je dan een pakje haarverf uit de supermarkt over je lichtblonde lokken zet, kloppen de verhoudingen tussen de pigmenten niet meer en zal je haar dus groen uitslaan”, vertelt Sofie. Voor zo’n drastische verandering kan je dus het best naar de kapper gaan.