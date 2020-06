Net zo’n stralende huid als Naomi Campbell (50)? Dit is haar beautyroutine (en ze duurt amper 10 minuten!) Nele Annemans

19 juni 2020

14u52 0 Style Ze mag onlangs dan wel vijftig kaarsjes uitgeblazen hebben, Naomi Campbells huid ziet er nog altijd schitterend uit. Voor Vogue toonde ze nu hoe ze daarin slaagt.

Om meteen met het goede nieuws te beginnen: Naomi Campbells beautyroutine duurt amper tien minuten. Al moeten we je ook meteen teleurstellen, want ze doet in die tijd meer dan gewoon haar gezicht reinigen en een dagcrème smeren. Het Britse topmodel gaat met allerlei crèmes en tools aan de slag.

Zo start ze door een zinkspray over haar gezicht te verstuiven die ze met een dermaroller in haar huid laat dringen. Die gebruikt ze ook zodat haar serums en andere schoonheidsproducten beter kunnen inwerken.

Hydrateren, hydrateren, hydrateren

Al van jongs af aan is haar met de paplepel ingegeven om haar huid goed te hydrateren. “Niet alleen mijn mama, maar alle vrouwen in mijn familie hebben altijd veel belang hebben gehecht aan het verzorgen en gehydrateerd houden van hun huid”, vertelt ze terwijl ze haar eerste serum aanbrengt.

Daarna mengt ze een beetje serum met vitamine E-olie, hyaluronzuur en vitamine C-poeder in haar handen. Dat mengseltje brengt ze met opwaartse bewegingen aan op haar gezicht en nek.

Vervolgens gaat ze aan de slag met haar concealers, jawel, meerdere. Voor haar donkere huid moet Campbell namelijk liefst drie à vier tinten gebruiken. Daarna fixeert ze het boeltje met een licht laagje poeder.

Dan is het de beurt aan de wenkbrauwen. Die borstelt ze alleen. “Ik ben echt verschrikkelijk slecht in het bijwerken van m’n wenkbrauwen. Bovendien ziet je gezicht er helemaal anders uit als je per ongeluk eens fout zit.” Bijwerken laat ze atijd door een professional doen.

Met een donker poeder en een highlighter laat ze de contouren van haar gezicht en jukbeenderen beter uitkomen. Ze doet ook wat highlighter op haar binnenste ooghoeken. “Dat geeft een instant wakkere blik”, aldus het topmodel. Daarna volgt een laagje oogschaduw en een vleugje blush. Haar lippen zet ze in de verf door eerst een lipliner te gebruiken, gevolgd door een gewone lipstick, een vloeibare lippenstift én een laagje lipgloss. Soms gebruikt ze eveneens een eyeliner om haar ogen in de kijker te zetten. Afsluiten doet ze met highlighter in crèmevorm die ze aanbrengt op haar jukbeenderen.

Met haar tutorial wil Campbell duidelijk maken dat je niet veel make-up nodig hebt om er goed uit te zien. “Vroeger droeg ik enorm veel make-up omdat ik veronderstelde dat dat moest als model. Ik dacht écht dat ik heel mijn gezicht moest bedekken. Daar ben ik nu helemaal van afgestapt.”