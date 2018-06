Net op tijd voor je zomervakantie: de doorzichtige koffer van Off-White en Rimowa Liesbeth De Corte

06 juni 2018

17u12 0 Style Rimowa en Virgil Abloh, de oprichter van Off-white, zijn samen de koffer ingedoken. (Oké oké, flauw taalmopje.) Maar het resultaat is wel de moeite waard: een knappe, stijlvolle en vooral doorzichtige koffer.

Het Duitse koffermerk staat bekend om zijn opvallende samenwerkingen, denk maar aan Fendi, Ikea, Supreme en het snowboardmerk Burton. Maar deze keer sloegen ze dus de handen in elkaar met niemand minder dan Virgil Abloh van het streetwearlabel Off-White.

Zoals gezegd is de koffer dus volledig transparant, met zwarte handvaten en wieltjes. Het oog wil ook wat, nietwaar? In het persbericht wordt het hebbeding beschreven als “een brutaal, maar speels antwoord op onze obsessie met privacy, anonimiteit en het idee dat je toch altijd in de gaten gehouden wordt”. Om ervoor te zorgen dat alles op z’n plaats blijft zitten, heeft de koffer een ingebouwd systeem en bijhorende zakken waar je al je spullen in kan bewaren.

Kortom, heb je voor je komende zomertrips nog een vakantiekoffer nodig? Dan kan je deze zeker overwegen. Al zitten er volgens ons toch enkele addertjes onder het gras. Ten eerste is er het prijskaartje van € 850. Wie er stijlvol wil uitzien, moet dus diep in de buidel tasten. Een zekere collega stelt zich ook vragen bij de veiligheid. Stel dat je er een computer, fototoestel, duur parfum of juwelen in stopt, zal je koffer plots wel héél aanlokkelijk worden voor sommige dieven. Ook bij de sloddervossen onder ons zorgt de koffer voor een probleem: iedereen kan zien dat je jouw kleren niet netjes opvouwt, maar samenpropt. Aan jou de keuze!