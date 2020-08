Net als oma: handtassen met knipsluiting zijn weer trendy Liesbeth De Corte

21 augustus 2020

11u58 0 Style Mode-inspiratie zoeken we tegenwoordig in de kleerkast van ... onze grootmoeder. Zeker als het op handtassen aankomt. Clasp bags, oftewel de typische tasjes met een metalen knipslotje, zijn deze herfst weer helemaal in.

Alles komt terug. Ook de clasp bag, schreef modebijbel Vogue een tijdje geleden. “Het is een echte must-have.” Op de catwalks voor de herfst en winter van 2020 zag je het design meermaals opduiken, onder andere bij Miu Miu, Chanel en Lanvin. In een modern jasje weliswaar: terwijl het tasje met knipsluiting van je oma misschien even groot was als een stevige portefeuille, mogen clasp bags tegenwoordig wat groter zijn.

Ondertussen spotten we de handtas met het schattige slotje ook in de rekken bij betaalbare merken. Groot of klein, in metallic, felgekleurd of een neutrale tint, met of zonder riempje: er is voor iedereen wat wils.

Een greep uit onze favorieten:

1/ Pia Sassi, 54,90 euro i.p.v. 219 euro, online te koop.

2/ Zara, 69,95 euro, online en in winkels te koop.

3/ Asos, 11,49 euro, online te koop.

4/ Dune Londen, 25 euro i.p.v. 81 euro, online te koop.

5/ Marc Jacobs, 330 euro, online te koop.

6/ Mango, 19,99 euro, online en in winkels te koop.

7/ NA-KD, 39,95 euro, online te koop.

Ontdek onze handtassen op de Nina Shop.