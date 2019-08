Net als Justin Trudeau: sokken showen doe je zo Liesbeth De Corte

27 augustus 2019

14u48 0 Style Iedereen die rondkijkt op straat weet het: opvallende sokken zijn hip. Maar zijn ook witte sportsokken sociaal aanvaard? En moet je ze hoog optrekken? En wat met kousen in sandalen? Voor iedereen die lichtjes verward is, sommen we de regels van de fashion police even op.

“Vroeger was alles veel simpeler.” Het is een zucht die je wel vaker (onterecht) hoort bij oerconservatieven. Maar in het geval van de sokkenlade klopt het wél. Lange tijd werd ervan uitgegaan dat enkel effen sokken sociaal aanvaard waren. Sportsokken werden getolereerd tijdens een voetbalmatch of onder vrienden op een camping, en de kleurrijke kousen met flauwe woordmoppen en cartoons waren exclusief te zien aan de enkels van kindjes of expressieve nerds.

Anno 2019 is de sokkencode niet meer hetzelfde. Kijk maar naar Justin Trudeau. De premier van Canada trekt wel vaker kleurrijke sokken aan, en dat is tijdens de G7-top niet anders. Voor de gelegenheid haalde hij een paars-roze exemplaar uit de kast. En hij is lang niet de enige die zweert bij vrolijke kousen. In eigen land staat de deelname van muzikant Bent Van Looy aan het programma ‘De Slimste Mens’ in het collectief geheugen gegrift. Niet per se omdat hij het tot de finale schopte, wel omdat hij opviel met z’n opgerolde broek en ... Je raadt het al: kleurige sokken.

“De kous is uitgegroeid tot een volwaardig fashion accessoire”, bevestigt ook stylist Sarah Roelstraete. “Zo’n drie à vier jaar geleden werden ze voor het eerst gespot op de catwalk bij modehuizen als Prada, Gucci, Miu Miu, Vetements en Balenciaga. Ondertussen worden ze ook omarmd door commerciële merken en het mainstream publiek.”

Veel heeft ook te maken met de opmars van sneakers en de 7/8 broek. “Dan springen de enkels in het oog en is het gemakkelijk om uit te pakken met kleurrijke sokken. Een voorbeeld van een merk dat al vroeg op de kar is gesprongen, is Happy Socks. Het Zweedse label heeft enkele jaren geleden als één van de eersten kousen met knallende prints gelanceerd. Ondertussen is het een groot succes.”

Ook opvallend is dat de trend in de smaak valt bij vrouwen, maar vooral bij mannen. Al is daar ook een logische verklaring voor, stelt Roelstraete. “Mannen hebben niet veel accessoires om mee te variëren. Met sokken kunnen ze wél gemakkelijk aan de slag. Dat merk je ook bij grote ketens als H&M. Het aanbod van mannensokken is op een paar jaar tijd verviervoudigd.”

De conclusie is duidelijk: de kous is überpopulair. Twijfel je nog een beetje? Deze regels van de stylist helpen je doorheen het verwarrende sokkenlandschap.

Wat voor sokken?

Roelstraete: “Bij vrouwen zie je vooral glittersokken of netkousjes. Bij mannen zijn het vaker funky prints en sportsokken zoals de klassieke tennissok van Adidas met de drie strepen op.”

Hoe draag je ze het best?

“De meeste modieuze mensen dragen hun sokken hoog opgetrokken. Dat is een trend die overgewaaid komt uit de skate-wereld. Denk maar terug aan zangeres Avril Lavigne, zij pakte in 2002 al uit met haar tomboy-look en sportieve kousen. Langs de andere kant is dat ook te wijten aan de sportswear-stijl die al een tijdje in is bij jongeren.”

Onder een kostuum?

“Justin Trudeau is niet de enige die opvallende sokken durft te dragen onder een kostuum. Het is voor businessmannen een manier om zich te profileren en te onderscheiden van hun collega’s. Je kan moeilijk een gekke das dragen, maar met kokette kousen kan je toch een beetje rebels zijn en je karakter onderstrepen.”

Sokken in sandalen?

“Dat hangt af of je het beschouwt als fashion statement of niet. Veel mensen die niet bezig zijn met mode vinden kousen in sandalen nog steeds vreemd, maar modebewuste jongeren kijken er niet van op. Zo zijn er heel wat vrouwen die stijlvolle sokken dragen in sandalen met een hak, of hipsters die sportsokken en een slipper combineren. Een heel ander verhaal is het bij de typische toeristen met een driekwartsbroek, dat oogt toch een beetje fout."

Als cadeau?

(lacht) “Ook ik geef dikwijls sokken aan m’n vader. Op zich is daar niets mis mee. Zeker niet als het er eentje is met een leuke tekening of een grappige tekst.”

