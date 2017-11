Neem een kijkje in de gigantische kleerkast van Emma Bale Charlotte Dierckx

Paulien Riemis is naast blogger en model ook een bekend gezicht bij YouTube-kanaal CONTOUR. Van 'how to style'-video's en tips om zelf te starten met bloggen tot een kijkje in de kleerkast van bevriende influencers en BV's, haar volgers worden niets onthouden. Deze week ging Paulien op bezoek bij zangeres en stijlicoon Emma Bale, en uiteraard moest ook haar kleerkast eraan geloven. We zijn een beetje jaloers, want haar kledingcollectie is op zijn zachts uitgedrukt GIGANTISCH!