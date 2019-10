Neem een kijkje in de gerenoveerde woning in het Groen Kwartier van Sofie Vertongen Irene Schampaert

11 oktober 2019

09u40 0 Style Na een intens jaar van verbouwen, valt voor Sofie Vertongen alles in de plooi. Een prachtig gerenoveerde woning in een buurt in volle bloei, met haar succesvolle plantenwinkel om de hoek. En dan nog wel in het hart van het Groen Kwartier, what's in a name?

Waarom precies kozen jullie voor dit pand in deze buurt?

“Een goed jaar geleden besloten we uit te kijken naar een ruimere woning. Dit pand stond te koop en we beseften dat lang twijfelen geen optie was. Een charmante burgerwoning met mogelijkheden, op amper vijf minuten wandelen van de winkel? Wat een buitenkans! En dan is er ook de buurt, die we de afgelopen twee jaar hebben zien groeien en bloeien. Toen mijn man en ik The Plant Corner opstartten in 2017, zagen we vooral potentieel in het pand, de omgeving was een gok. Er waren nauwelijks winkels en horeca, en er was zo goed als geen passage. Maar ik geloofde erin dat er wat zou kunnen bewegen. Kort daarna is er heel wat uit de grond gestampt; de volledige PAKT-site met restaurants en koffiebars van jonge ondernemers zoals Racine en Kasserol, daktuinen met groentetuintjes, brouwerij De Koninck met rooftopbar en restaurant en het stijlvolle Hotel August om de hoek. Dankzij jonge, ambitieuze ondernemers die durfden te springen, is de buurt nu wat ze is. Het voelt erg fijn om daar deel van uit te maken.”

Op welke manier namen jullie de verbouwingen in handen?

“Na de aankoop van het huis wist ik snel waar ik naartoe wilde met de renovatie. Mijn gevoel voor ruimtelijk inzicht heeft me daarbij geholpen. En mijn opleiding interieurontwerp uiteraard ook. Ik tekende zelf het

ontwerp en nam een bevriende architect onder de arm voor de bouwvergunning. De renovatie nam een intensief jaar in beslag. We stripten de woning zo goed als volledig zelf en structureel is er enorm veel veranderd.”

Planten spelen een opvallende rol in je leven.

“Dat is een understatement. (glimlacht) Na mijn studies interieurvormgeving voelde ik dat een job in die sector me te technisch was. Wel stond vast dat interieur een deel van mijn professionele leven zou worden. En met planten ben ik opgegroeid. Mijn opa werkte in de plantentuin van Meise en kende zo goed als alle planten bij hun botanische naam. Die passie heeft hij doorgegeven. Maar na een reis naar Californië is alles in een stroomversnelling beland. Ik raakte er gefascineerd door de luchtplant en ervaarde zelf het effect ervan in een interieur. Mijn motivatie om dat product hier op de markt te brengen was groot. Ik schuimde marktjes af en opende een pop-up. Het bleek een succes, en van daaruit is The Plant Corner gestart, waar ik ook een uitgebreid gamma tropische planten verkoop. Plots was ik uitbaatster van een winkel. (lacht)”

Groen domineert ook je interieur.

“Planten in huis zijn voor mij een evidentie. Kiezen voor een leven in de stad is vaak kiezen voor een leven zonder buitenruimte. Groen naar binnen brengen voelt dan juist. Maar terwijl ik vroeger voluit koos voor een groot aantal planten, het liefst gegroepeerd in een hoek, ga ik nu eerder voor minder, maar wel grote, groene statements.”

Alle stukken in huis lijken zorgvuldig uitgekozen en geplaatst. Klopt dat?

“Doorgaans weet ik perfect welk item welke plaats in huis verdient. Sinds ik de winkel run, blijft er weinig tijd over om fysiek te gaan winkelen, daarom shop ik vaak online. En wonderwel doe ik zelden een miskoop. Ik

ben ook een verzamelaar, en dan vooral van glaswerk, keramiek, houten bestek en Japanse bowls. Ik stop ze graag, als een soort van stilleventjes, samen in een vitrinekastje. Dat houdt het interieur rustig. Ik hecht ook belang aan persoonlijke stukken. De platenspeler uit het ouderlijk huis van Yannick, het tafeltje van mijn opa en de gele Hay-stoel verhuisden mee uit Berlijn, waar we een jaar gewoond hebben. Dé rode draad door het interieur is misschien wel de berg souvenirs die we meebrachten van de verschillende reizen die we samen gemaakt hebben. Zo scoorden we de twee Japanse beeldjes tijdens onze reis naar Japan, waar Yannick me ten huwelijk vroeg.”

En dan naar buiten. De verticale plantentuin trekt alle aandacht. Van waar het idee/de inspiratie?

“Er is geen tuin en het terras is eerder klein. We lieten de muur cementeren en zochten naar een manier om de kleine ruimte tot leven te brengen. Vandaar het idee van de plantenmuur. We gingen te rade bij Muurtuin in

Borgerhout. De planten kozen we zelf uit, op basis van hun tropische looks en na heel wat research. Alle planten zijn winterhard, waardoor de muur het hele jaar door zijn groene kleur blijft behouden. Dankzij de grote glaspartijen in de keuken, die uitgeeft op het terras, genieten we daar nu maximaal van een binnen-buitengevoel. Heerlijk, hoe we zelfs de geur van de planten tot in de keuken ruiken. En op een donkere regenachtige zomerdag, terwijl de vogels fluiten, wanen we ons hier in een tropisch regenwoud. In hartje Antwerpen.”

Wie is ze?

• Sofie Vertongen (32), uitbaatster van plantenzaak The Plant Corner

• Woont samen met haar man Yannick De Neef (32) en hun twee katten Josie en Charlie

• Verbouwde een burgerwoning in het Groen Kwartier in Antwerpen

• Houdt van snuffelen naar unieke vondsten