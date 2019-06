Neem een kijkje in de extreem georganiseerde kleerkast van Britney Spears TVM

16 juni 2019

14u45 0 Style Dat een popster van een wereldformaat zoals Britney Spears (37) een kamer vol kleding heeft, verbaast niet meteen. Dat die ook nog eens bijna Marie Kondo-gewijs opgeruimd is wel. Al is de Amerikaanse zangeres daar al zelf bijna even verbaasd over.

Voor heel wat vrouwen, en zeker zij die veel met kleren bezig zijn, is een inloopkast dé grote droom. Popster Britney Spears heeft er zo één, waarbij alle kleren ook nog eens georganiseerd zijn per seizoen, kleur, type en print. En ook zijzelf is daar erg verheugd over.

In een kort filmpje op Instagram vertelt ze het volgende: “Hey iedereen, ik kom net thuis en kijk eens wat de huishoudster heeft gedaan met mijn keerkast?” Vervolgens filmt ze elke hoek van de georganiseerde kast, terwijl ze zegt: “Alles is per kleur en meer georganiseerd! Alle felle prints hangen bij elkaar, alle bloemen, alle hoodies, alle blauwe, alle zwarte, alle rode, alle kleren uit de jaren 90, alle winterspullen, sweaters en jasjes.”

Kijk maar mee: