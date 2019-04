Neem een kijkje binnen in de stijlvolle gezinswoning van Anne Studio Coffeeklatch

18 april 2019

15u55 0 Style Dat een huishouden niet altijd even gesmeerd loopt, weet Anne Cornut, mama van vijf en fulltime onderneemster. Haar huis in Vilvoorde is niet picture-perfect, maar wel inspirerend. Het is een creatief labo vol kleur, humor, speelgoed en kinderkunst.

Een groot huis met veel slaapkamers, is dat een vereiste voor jou als mama van vijf kinderen?

“Ruimte is inderdaad een belangrijk criterium. Ons huis telt vier verdiepingen, vijf slaapkamers, een speelkamer, twee badkamers én een stadstuin. Toch zijn de ligging en de nabijheid van openbaar vervoer voor ons minstens even doorslaggevend. De kinderen moeten zich zelfstandig kunnen verplaatsen naar al hun nevenactiviteiten. Ik wil niet continu ‘mama taxi’ zijn.”

Hoe belangrijk is privacy voor jou?

“Ik ben heel erg gesteld op mijn privacy. Mijn slaapkamer en bureau bevinden zich onder de nok van het dak. Als ik alleen wil zijn, zit ik daar. Met vijf kinderen in huis is er altijd wel rumoer. En hier in mijn slaapkamer hoor ik niets van wat er zich beneden afspeelt.”

Is de slaapkamer dan jouw favoriete ruimte?

“Nee, de leefruimte is het hart van het huis. Daar zitten we graag. Het gelijkvloers is helemaal opengewerkt met de living, de eetkamer en de keuken, die naadloos op elkaar aansluiten. Het lukt niet altijd om allemaal samen te eten, maar ’s avonds eindigen we meestal wel met z’n allen in de sofa.”

Maak je veel tijd vrij om te koken?

“Ja, ik kook vaak en de kinderen ook. Dan verzamelen we met een aantal rond het keukeneiland en kokkerellen we. Onze boekenkast telt heel wat kookboeken. ‘Goe Gebakken’ van Sofie Dumont is hun favoriet. Ik ben in de ban van de vegetarische recepten van ‘The Green Kitchen’ van David Frenkiel en Luise Vindahl. Gezond eten is een prioriteit van ons.De keuken is een eigen creatie waar ik erg blij mee ben. Mijn zus is architecte. Zij heeft hem uitgetekend en door een schrijnwerker laten uitvoeren in multiplex.”

Zijn er objecten die je zelf verzamelt?

“Ja, in de kast staat een collectie van dispensers van PEZ-snoepjes. The Simpsons waren de eerste figuurtjes die ik op de rommelmarkt gevonden heb. Rommelmarkten en kringwinkels zijn ideaal om bijzondere vintageobjecten en oud speelgoed te scoren. Onze laatste vondst is een paar gehaakte poppen van Bert en Ernie.”

Van wie zijn alle kunstwerken aan de muur?

“Mijn kinderen zijn heel creatief en gaan allemaal naar de tekenschool. Wat hier hangt, is slechts een fractie van onze kunstcollectie. Vroeger hingen er nog meer tekeningen en schilderijen aan de muur, maar ook slingers en vlaggen. Aan het plafond zijn haakjes bevestigd. Ella’s rode vliegtuig van papier-maché bungelt daar nu.”

Is er een belangrijke interieurtip die je kan meegeven aan grote gezinnen?

“Voorzie genoeg ingebouwde kasten om kleding op te bergen. Een aparte speelkamer is ook handig als je niet van rondslingerend speelgoed houdt. Verder telt ons huis een grote badkamer met twee douches en drie wastafels. Geen overbodige luxe voor een goot gezin. Ik denk dat het vooral belangrijk is om dingen los te laten. Helemaal opgeruimd raakt ons huis nooit. Het interieur is allesbehalve perfect en daar neem ik genoegen mee.”

Wie is ze?

• 36 jaar

• blogster van mamavanvijf.be

• bezielster van Maison Slash, onlinemagazine en agentschap gericht op jonge ouders

• mama van Kato (14), Lola (12), Lukas (11), Ella (11) en Fee (8)

• woont in Vilvoorde