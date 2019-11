Neem een kijkje binnen in de knusse stadswoning van Lene Van Look Oude objecten in een nieuw jasje Magali Elali en Bart Kiggen

17 november 2019

09u33 0 Style Is het oud of is het nieuw? Het is een vraag waar interieurarchitecte Lene Van Look mee speelt in haar eigen stek, een voormalige garage met woonhuis uit 1926. Ze renoveerde het pand subtiel en breidde het uit tot een knusse stadswoning boordevol kunst, antiek en nieuwe objecten in traditionele stijl.

Omschrijf je woonstijl eens.

“Die is hedendaags met een artistieke inslag en aandacht voor authenticiteit, ambacht en detail. In mijn woning vind ik het belangrijk dat vaste elementen bij het gebouw horen. Losse items en meubels daarentegen mogen best een twist hebben. Oud en nieuw, antiek, vintage en modern, ik breng verschillende stijlen bij elkaar tot één persoonlijk geheel.”

De woning ziet er ‘authentiek’ uit. Heb je tijdens de verbouwing veel originele elementen gerecupereerd?

“In tegenstelling tot wat je zou denken, heb ik het huis volledig gestript en weer opgebouwd. Alleen de trappenhal en de garage zijn nog authentiek. De gietijzeren verwarmingen en de stalen ramen, die zijn nieuw. De industriële wenteltrap die via de mezzanine naar het dakterras leidt, is recup. Oorspronkelijk was de trap dubbel zo lang en grijs van kleur. Ik heb hem op maat laten zagen en gezandstraald.”

Wat is het verhaal achter de klassieke keuken?

“Het is een originele Cubex-keuken uit de jaren dertig, een Belgische klassieker die ik gevonden heb in een pand uit de buurt. Omdat ze gebruikt werd als bijkeuken, verkeerde ze nog in perfecte staat toen ik ze ging halen. Ze past wondermooi binnen de ruimte en het lijkt alsof ze hier altijd heeft gestaan.”

Heb je ook erfstukken in huis?

“De ronde eettafel is van mijn opa. Hij had zes kinderen en gebruikte ze elke dag. Ik woon alleen en zelfs voor mij is het meubel aan de kleine kant. De eetstoelen zijn schoolstoelen die ik in de kringwinkel om de hoek gevonden heb. Op tafel ligt een klassiek Liberty-stofje en een bronzen tulpensculptuur van buurman/landschapsarchitect Ronald van der Hilst.”

Hoe belangrijk is kunst voor jou?

“Heel belangrijk. Ik heb foto’s van Michel Vaerewijck, schilderijen van Piet Raemdonck, Hildebrandt en Xavier Liebecq Deleu. Bronzen beelden, maar ook houten sculpturen op de kast en aan de wand van Cesar Bailleux, een kunstenaar van de jaren zestig. Door de werken op ongewone plaatsen te positioneren, communiceren ze met elkaar, en vertellen ze een nieuw verhaal.”

Decoreer je strategisch of laat je je soms leiden door je gevoel?

“Niets van wat je ziet, staat hier toevallig. Als interieurarchitecte is het mijn job om een woning nauwkeurig te herdenken en in te richten. Ik vind het fijn om stukken die op het eerste gezicht oubollig lijken, een tweede leven te geven door middel van textiel en in combinatie met andere meubels. In de slaapkamer bijvoorbeeld heb ik een klassieke Engelse sofa laten overtrekken met een moderne stof. De rode kleur herhaalt zich in het tapijt en de sculptuur die boven op de kast staat. In de zithoek breng ik een ouderwetse Duitse bloemensofa samen met een Chinese tafellamp en een spiegeltafel. Het geheel ziet er hedendaags uit.”

Waar komen de meeste objecten vandaan?

“De meubels heb ik in de loop van de jaren verzameld en gevonden in kringwinkels, antiekmarkten of op reis, zoals het tapijt uit Marokko waarmee ik wekenlang gezeuld heb. Bijzondere vondsten, zoals het geborduurde kamerscherm en de gouden stoelen met zadelkussens, heb ik via Carl Suijkerbuijk. Hij is antiquair en zoekt vaak objecten voor mij. Ik hou van ambachtelijke stukken die met de hand gemaakt zijn.” n

Wie is ze?

• 45 jaar

• opgeleid als interieurarchitecte

• heeft gewerkt voor Gert Voorjans en Vincent Van Duysen

• shopdesigner van Dries Van Noten

• runt haar eigen interieurpraktijk: www.lenevanlook.be