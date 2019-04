Neem een kijkje binnen in de indrukwekkende loft van fotograaf Ties Bemelmans Irene Schampaert

11 april 2019

15u35 0 Style Limburger Ties Bemelmans verloor zijn hart aan Borgerhout en een loft in een voormalige melkfabriek. Met kunst en design verdient hij zijn brood en zijn woonst is een verzamelplaats voor waardevolle stukken die komen en gaan.

Op welke manier ben je in de interieurwereld gerold?

“De interesse is er al van jongs af. Ik heb altijd belang gehecht aan gezelligheid, met bloemen, planten en kaarsen. Later ben ik me gaan verdiepen in de schoonheid van gebouwen. Architectuur gaan studeren lag voor de hand, en ik draaide ook even mee in een architectenbureau. Het was bij nader inzien niet waar ik naartoe wilde met mijn leven, en ik heb mijn passie voor fotografie toen de bovenhand laten nemen. Ik kies niet altijd voor de makkelijkste weg, maar voel instinctief aan wat belangrijk is en wat niet, en volg dan resoluut mijn buikgevoel. Op een dag zag ik mijn kans schoon om te starten als rechterhand van Boris Devis, kunst- en designexpert. En de drijvende kracht achter Goldwood Interiors, een internationaal gereputeerde webshop plus offline platform met een uitgelezen selectie vintage design, antiek, kunst en curiosa. We zijn collega’s, maar hij is ook mijn mentor en vriend. Hij heeft me wegwijs gemaakt in een wereld die ik eerst niet goed kende.”

Hoe ben je hier beland?

“De kracht van een woning is voor mij erg belangrijk én ik ben geduldig in mijn zoektocht. Ik had een vrij goed idee van hoe en waar ik wilde wonen, maar het was geen makkelijke opdracht om iets

betaalbaars naar mijn wens te vinden. Met Boris ben ik beginnen na te denken over een extra functie die we de woning konden geven. Enkele vriendinnen werken als locatiescout en zo gingen we op zoek naar een plek die we konden openstellen en onderverhuren voor onder meer filmproducties. Zo was er plots veel meer

mogelijk en was deze parel bereikbaarder dan ik eerst had kunnen vermoeden.”

Hoe is het contact met de andere bewoners van het complex?

“Het is een vorm van cohousing. Met twintig gezinnen delen we een unieke plek in deze oude melkfabriek. Je voelt bij ieder de wil om er iets bijzonders van te maken, alleen op die manier houdt het stand. Dé spilfiguur van het complex is kunstenaar André Verbruggen, de broer van acteur Herman. Met een paar bevriende, ambitieuze creatievelingen nam hij twintig jaar geleden zijn intrek op deze site. Die lag er verlaten bij, maar de charme trok hen over de streep. Jaren hebben ze hun creativiteit hier kunnen botvieren. Toen de vastgoedmarkt in

Antwerpen begon te boomen, hebben velen van die kunstenaars hun woning verkocht. Van toen af aan is de mix erg veranderd. Boeiend op een andere manier, maar stiekem had ik deel willen zijn van die bende vrijdenkers. Dat moet enorm inspirerend geweest zijn.”

Van welke designers hou je?

“Ik zou met namen kunnen gooien, maar het gaat vooral om de kwaliteit van een stuk. Al heb ik een zwak voor

Italiaans design. Neem de grote houten tafel, een design van Tobia en Afra Scarpa, die hier vrij centraal staat in de loft. We scoorden ze in Parma, ze is vervaardigd uit prachtig walnotenhout en de houtverbindingen zijn erg bijzonder. Ik smelt voor dat type vakmanschap.”

Wat is je favoriete plek in huis?

“Ik beweeg mee met de seizoenen. (glimlacht) Door de grote raampartijen geniet ik van het licht en het steeds

wisselende uitzicht. In de zomer kan ik enorm genieten van het verhoogde plekje bij het raam, met uitzicht op de bomen. Ik lees er een boek en staar wat voor me uit. Maar de keuken is het hart van het huis. Heerlijk eten is een van mijn passies en dat kunnen delen maakt me blij. Gemiddeld twee keer per week schuiven vrienden hier aan tafel aan. Ergens graag wonen heeft voor mij alles te maken met hoe gelukkig ik er ben, de mensen die bij me aan tafel zitten, de wijn die samen gedronken wordt, de muziek die speelt …”

Kan je makkelijk loslaten?

“Naar gevoel ben ik nostalgisch, maar ik hecht me zelden aan objecten. Dankzij mijn job belandt hier regelmatig een uniek stuk, maar die dingen zijn in principe te koop. Ik geniet als ik ze bij me kan houden, maar als het tijd is om ze af te staan, dan kan ik me daar makkelijk bij neerleggen. Ik vind het een romantisch idee om dat stuk weer door te geven aan iemand die zijn hart eraan verloren heeft. De stoel bij het raam, eveneens een ontwerp van de Italiaanse designers Tobia en Afra Scarpa, is vijftig jaar oud. Die heeft al een leven achter zich, ik mag hem nu even de mijne noemen, maar ook bij de volgende eigenaar krijgt die ongetwijfeld nog een lang en mooi bestaan. Dat is waarom ik zo van mijn job hou.”

Wie is hij?

• Ties Bemelmans (30)

• architectuur- en designfotograaf

• woont in een loft in een voormalige melkfabriek in Borgerhout

• houdt van kunst, design, eerlijkheid en natuurwijn