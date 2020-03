Nee, mannen zullen nooit rokken dragen: "Harige benen en grote voeten schrikken af. Zonde"

Style Bij Zalando proberen ze het nóg maar eens: mannen in een rok krijgen. Bonne chance, want mode-ontwerpers doen dat al jaren tevergeefs. Commercieel zou het immers razend interessant zijn als heren hun kledingpalet vergroten. Maar in dit leven gaat dat niet meer gebeuren, weten modekenners. "De karikatuur van harige benen en grote voeten schrikt af. Zonde, want Dries Van Noten had laatst heel mooie kilts."

De beentjes loszwieren? Niets houdt mannen tegen, au fond. Juridisch mag het, leven en werken in rok. En ja, er zouden wat mensen opkijken en gniffelen, maar we leven in tijden dat je 'jezelf moet kunnen zijn'. Bovendien worden mannen al een decennium lang heel hard aangemoedigd door de mode-industrie. Zo stond er in het magazine 'Glamour' van juni 2011 dat mannenrokken The Hottest Trend op de catwalks waren. Vijf jaar later kopte de Britse krant 'The Guardian' dat we maar beter "aan de idee van mannen in een rok wennen", omdat je ze volop op de modeweken zag. En vorig jaar voorspelde mannenblad 'GQ' met stelligheid: "2019 is het jaar dat mannen rokken beginnen te dragen."

Sirtaki dansen

Veel geblaat, dat wel, maar wie eens om zich heen kijkt, ziet weinig wol en weinig rokken. Nu probeert Zalando het nóg eens, onder het sausje van de genderdiscussie. In plaats van stereotypen bewierookt de nieuwe campagne 'zerotypen': alles kan, alles mag, ook een jongen in een rok. Historisch bekeken is dat uiteraard niet nieuw. De Grieken droegen chitons, witte gewaden, al was dat vooral omdat de snit en naad nog niet zo op punt stonden als nu - een wikkeljurk is makkelijker te maken dan een mooi aansluitende broek. Zo ging dat eeuwen verder: bekijk portretten van pakweg Lodewijk XIV van Frankrijk en je ziet een man in kostbare gewaden. Doch, de Franse Revolutie zorgde voor een ommekeer. Het klassenverschil diende verkleind, en dus ging de upper class zich kleden als de gewone man, de werkman, en die droeg een broek waarin getravakt kon worden. "In onze Europese cultuur waren rokken vanaf dan voorbehouden voor de vrouw", legt evolutiebioloog Marc Nelissen (UAntwerpen) uit. "Met een paar uitzonderingen: de Schotten hebben de kilt en de Grieken de fustanella waarin ze hun sirtaki dansen. Buiten Europa is het nog couranter: de djellaba, de sarong... Meestal gaat het dan weliswaar om lange gewaden, in culturen waarin ook de vrouwen hun lichaam bedekken. In het westen dragen vrouwen meestal andere, kórtere rokken, wat meteen onze weerstand tegen 'een man in een rok' verklaart: het is weinig viriel, heeft snel iets kolderesk en karikaturaal." Visioenen van harige benen, kortom, en voeten als van Sidonia. Remedie tegen de liefde. "Daarom worden onder een kilt en fustanella kousen gedragen, om die benen toch te bedekken."

Dúrven

Het luistert nauw, weet ook styliste Linda Van Waesberge: "Vrouwen raken makkelijk weg met herenkleding: meisjes 'stelen' zoals bekend weleens een boyfriend jeans. Omgekeerd kan je een man niet zomaar in de rok van zijn vrouw steken, maar als je het goéd doet, kan het heel mooi zijn. Dries Van Noten had laatst kilts in zijn collectie, die rekening hielden met een proportie van een mannenlichaam, en die boven een broek werden gedragen. Mooi!" Maar ook Van Waesberge, die al decennia de modewereld volgt, weet hoe moeilijk die rokken verkopen. "In dit leven gaan we niet meer meemaken dat het mainstream wordt. Wat niet wegneemt dat ik het een mooie campagne vind van Zalando, die boodschap van 'draag wat je zelf wil'."

Daar zit dan ook de échte winst voor de kledingmerken, weet professor Fashion Management Annick Schramme (UAntwerpen): "Bedrijven als Zalando laten graag zien dat ze méé zijn met maatschappelijke trends. In de jaren 80 en 90 was het hip om merken te kopen, zoals Millet. 'Dress to impress'. Die tendens bestaat nog steeds, maar er is ook een tweede beweging, 'Dress to express', waarbij jongelui er niet zozeer 'bij willen horen', maar er juist willen uitspringen. Ze drukken hun gemoedstoestand uit met kleding. Die consumenten verleid je niet met dure merken, wel door hen aan te moedigen om te dúrven. Bovendien: commercieel is het voor bedrijven interessant als ze mannen ertoe kunnen bewegen om eens een rok of een ander vrouwelijk item te kopen. Dan breid je je afzetmarkt natuurlijk heel erg uit. Mannen hinken nog steeds achterop als het over uitgaven gaat qua kleding en make-up, daar is allicht nog groei mogelijk."

Wel op vakantie

Op termijn kan het ook bij ons lukken, mannen met zwier, denkt Schramme. "Maar dan denk ik vooral aan lange, lichte gewaden op hittedagen, wanneer men relaxed is, tijdens een vakantie. Op het werk zie ik het niet gebeuren. Vrouwen dragen daar met véél gemak de broek, maar mannen worden zenuwachtig van een rok. Toch als ze hem zelf zouden moeten aantrekken."