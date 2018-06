Nederlandse snackbarketen Febo lanceert alweer tweede kledinglijn GB/TVM

19 juni 2018

16u56

Bron: AD 0 Style Wie af en toe in Nederland vertoeft, heeft ongetwijfeld al eens een kroket uit de muur gehaald bij snackbarketen Febo. Schoenen of jassen uit de automaat trekken zit er nog niet meteen in, maar de Nederlandse keten heeft wel een tweede kledingcollectie uitgebracht. De rood-witte T-shirts en een heuptasjes zijn ontworpen voor het festivalseizoen.

Ook afgelopen jaar lanceerde de snackbar onverwacht kleding. Toen was het om het 75-jarig bestaan van de keten te vieren. De shirts hadden toen vakjes, waarin snacks onderweg warm gehouden konden worden. Ook waren er slippers te koop.

"De Febo Snackslippers vlogen vorig jaar als hete kroketten over de toonbank", aldus Febodirecteur Dennis de Borst. Ze waren vorig jaar al snel uitverkocht. "Voor pro-snackers die hebben misgegrepen komen we daarom met een nieuwe lijn."

Dit keer bestaat de collectie uit een rood, grijs en een wit 'snackshirt' en een rode 'fannypack' - het heuptasje dat vooral in de jaren '90 populair was, en dat tegenwoordig schuin over het lichaam wordt gedragen. De webwinkel raakte rond de lancering door het grote bezoekersaantal overbelast.