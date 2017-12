Nederlandse schrijfster: "Is er toevallig iemand die ook dik is en in 2018 gaat trouwen?" ND

Bron: Lindanieuws 5 Nathan Dumlao Style De Nederlandse schrijfster Anke Laterveer (37) bood enkele dagen geleden haar bruidsjurk via Twitter gratis aan, aan "iemand die ook dik is". De Tweet lokte heel wat reactie uit, de schrijfster reageert nu zelf op Lindanieuws: " Mensen reageren op het feit dat ik mijzelf dik noem. Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten dat ik heel tevreden ben met mijn figuur."

"In het kader van de kerstgedachte: is er toevallig iemand die ook dik is en in 2018 gaat trouwen, maar nog geen jurk heeft? Je mag de mijne hebben," zo klonk de Tweet van schrijfster Anke Laterveen drie dagen geleden. Ze verwijderde hem intussen, omdat er al erg veel reactie op kwam.

Lange zoektocht

Anke trouwde in 2007, maar droeg de jurk van 1.650 euro maar vier uren, omdat ze daarna iets comfortabeler wilde aantrekken. Zonde, dacht de schrijfster, waarna ze de bewuste Tweet plaatste. Bovendien liep de zoektocht naar de jurk niet van een leien dakje, vertelt ze aan Lindanieuws: "Het duurde een maand of vier voor ik de perfecte jurk gevonden had. Ik ben dik en klein, en dat maakt het heel lastig om een perfect passende jurk te vinden. Iedereen wil zich op zijn of haar bruiloft mooi voelen, en dan kies je niet zomaar een jurk uit." Daarom dat ze nu iemand anders blij wil maken met de jurk, "iemand die zich er net als ik de mooiste van wereld in voelt."

Dik als scheldwoord

Op de Tweet kwamen veel reacties, niet alleen van geïnteresseerde bruidjes in spe, maar ook van mensen die het tegen de borst stoot dat Laterveer zichzelf dik noemt. "We leren dat het niet goed is om dik te zijn, het zou ongezond zijn en niet wenselijk," zegt ze daarover. "Dik zijn is gekaapt als scheldwoord en ik vind het belangrijk dat mensen die net als ik ook dik zijn, dit omarmen en zich er goed over voelen. Mensen reageren op het feit dat ik mijzelf dik noem. Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten dat ik heel tevreden ben met mijn figuur."

Laterveer plant nu om uit de vele reacties iemand te loten die de jurk gratis mag hebben.

Trouwjurkupdate: er zijn nu ongeveer 10 mensen die hem wel willen, dus ik haal de tweet even weg, want hij wordt nog steeds geRT.

Verder ben ik nu vier dagen zo’n beetje 16u per dag aan het werk, dus daarna ga ik even loten. Wordt vervolgd! Anke(@ ankelaterveer) link