Nederlandse onderbroek met zakken is een groot succes in België TVM

21 juni 2018

15u40 4 Style Met de vraag ‘waar laat je je telefoon als je op de zetel hangt?’ in het achterhoofd lanceerden drie Nederlandse studenten een tijdje geleden Pockies: boxershorten met zakken. En opvallend is dat het vooral in ons land een populair geschenk is. Elk kwartaal verkopen de jongens twee keer meer onderbroeken in België.

In een persbericht omschrijven de drie hun merk als “Grave boxershorts voor zowel heren als dames met praktische pockets: Pockies is de eerste en enige onderbroek met zakken. Te gebruiken als onderbroek, maar dankzij de ruime pasvorm ook te dragen als korte broek.” Een grappig concept dat aanslaat want ondertussen kunnen ze er alle drie van leven en dat komt grotendeels door hun ‘Zuiderburen’. Het aantal verkochte ‘Pockies’ verdubbelt elk kwartaal namelijk in België.

Ondertussen is er keuze uit verschillende designs en zelfs een Pockies-djellaba. Omdat ook de allerkleinsten een steeds hectischer leven krijgen, wordt er gewerkt aan een Pockies-lijn voor baby’s. Alle onderbroeken worden gemaakt in een sociale werkplaats en het merk zet ook in op duurzaamheid. Zoveel mogelijk bestellingen worden per fiets of met auto’s op groen gras bezorgd.