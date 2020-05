Nederlandse koningin Máxima kiest voor betaalbare H&M-jurk Margo Verhasselt

27 mei 2020

15u24 2 Style De Nederlandse koningin Máxima (49) verscheen dinsdagochtend in een opvallende beige jurk. De maxi-jurk met pofmouwen komt alleen niet van een dure luxewinkel, wel van bij winkelketen H&M.

De Nederlandse koningin nam deel aan een online bijeenkomst ‘#Financieelkwetsbaar in een (nieuwe) economische werkelijkheid’ van het platform Wijzer in geldzaken. Het evenement werd georganiseerd om meer inzicht te krijgen in de situatie van mensen die financieel kwetsbaar zijn om hen zo beter te ondersteunen.

Later op de dag bezocht Máxima het OLVG ziekenhuis in Amsterdam in dezelfde outfit. De jurk droeg combineerde de koningin met een riem en opvallende oorbellen. Het is de eerste keer dat ze voor een outfit van winkelketen H&M kiest. Zelf de outfit van de Nederlandse koningin aanschaffen? De jurk kost 49,99 euro en is online beschikbaar.