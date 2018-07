Nederlandse illustrator Piet Parra werkt na 10 jaar opnieuw samen met Nike Timon Van Mechelen

06 juli 2018

09u59 0 Style Groot nieuws voor sneakerliefhebbers: 10 jaar na de laatste samenwerking tussen de Nederlandse illustrator en grafisch vormgever Piet Parra en sportmerk Nike, slaan de twee opnieuw de handen in elkaar. Deze keer nam hij de Air Max 1 en de Zoom Spiridon onder handen, en er is ook een trainingspak te koop.

Voor de Parra x Nike Air Max 1 ‘Amsterdam’ sneaker die in 2005 uitkwam, leg je online makkelijk een paar duizend euro neer. Ook de Nike Air Max 1 x Parra x Patta ‘Cherrywoods’ uit 2010 gaat nu online over de toonbank voor zo’n 2.000 euro. Het moge dus duidelijk zijn dat de eerdere samenwerkingen tussen Piet Parra en Nike belangrijk zijn binnen de sneakerwereld, en dat is bij deze niet anders.

De bekende illustrator voorzag deze keer twee sneakers en een tracksuit van verschillende patronen, zoals bollen, strepen en wolken. In zijn kenmerkende kleuren wit, rood en hemelblauw. In het persbericht vertelt hij dat hij in het begin géén idee had welke kant hij uit moest gaan. “Wat kan ik doen dat niet al eens eerder gedaan is?” Maar ook vroeg hij zich af wie zijn publiek nu is. “Hoe reageren de 17/18-jarigen van nu op een samenwerking tussen mij en Nike? Wat gaan mijn fans ervan vinden, maar hoe bevredig ik ook de echte sneakerfreaks?”

Het resultaat is te koop vanaf 21 juli via de website van Nike en via andere geselecteerde verkooppunten. Omgerekend zullen de sneakers zo’n 130 euro kosten.