Nederlandse feministe: "Dat vrouwen meer moeten betalen dan mannen voor een knipbeurt is discriminatie” mvdb

06 februari 2020

16u26

Het College voor de Rechten van de Mens, een onafhankelijke toezichthouder op de mensenrechten in Nederland, buigt zich vandaag over een opmerkelijke vraag: betalen vrouwen straks evenveel voor de kapper als mannen? Feministe Winnie Hänschen heeft de zaak aangespannen. Zij vindt het niet kunnen dat vrouwen, ongeacht hun haarlengte, bij veel kapperszaken meer moeten betalen dan mannen.

Volgens de Nederlandse maken kapperszaken zich in hun prijsstelling op grote schaal schuldig aan ongelijke behandeling op grond van geslacht. Dat is verboden volgens artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Daarom heeft ze een aanklacht ingediend tegen Cosmo Hairstyling en Tony & Guy, die zich vandaag voor het College voor de Rechten van de Mens, gevestigd in Utrecht, moeten verantwoorden. Dat schrijft De Volkskrant.



Hänschen schreef in haar blog van september 2019 het volgende over haar strijd tegen gelijke kniprechten: ‘Goed, en het zijn maar kappers en het gaat alleen maar om iets lulligs, maar dan is het maar iets lulligs; al wordt het mijn dood, ik zal strijden voor rechtvaardigheid en gelijkheid voor alle mensen met haar op hun hoofd’.

Rechtvaardigheid

Op een dag dat alles tegenzat, zo schrijft de feministe, had ze online een afspraak willen maken bij de kapper. Haar oog viel op de prijslijst. En de verschillen daarop. ‘Mijn eigen kapper was niet beschikbaar, dus werd het een online zoektocht naar welke kapper de gelegenheid zou krijgen mij uit mijn eigen hoofd te trekken. En daar was het. De prijslijst’, schrijft Hänschen. ‘Nog voordat ik er erg in had, voordat ik me realiseerde dat ik gewoon iets meer rechtvaardigheid wil in de wereld, had ik al een melding ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens, met daarin een hele lijst van kappersketens die voor vrouwen andere prijzen hanteren dan voor mannen.’

Uitspraak

Als het College voor de Rechten van de Mens over acht weken in het voordeel van Hänschen uitspraak doet, betekent dat niet dat alle kappers hun prijzen meteen moeten bijstellen: de uitspraak is niet juridisch bindend. Maar volgens het College zelf leidt een uitspraak in 80 procent van de gevallen wel tot actie bij de verweerder.