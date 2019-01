Nederlandse beautyblogster NikkieTutorials gaat voor Marc Jacobs Beauty werken Margo Verhasselt

25 januari 2019

14u23

Bron: Vogue, Nu.nl 0 Style Beautyblogster Nikkie de Jager, ook wel bekend als NikkieTutorials, slaat de handen in elkaar met Marc Jacobs Beauty. de Jager wordt Global Artistry Advisor voor het Amerikaanse modehuis, dat nieuws maakte ze zelf bekend tijdens het tv-programma De Wereld Draait Door.

De 24-jarige Nederlandse gaat aan de slag als artistiek adviseur voor de beautylijn van Marc Jacobs. “Ik mag me gaan bemoeien met de beautylijn. Over alles wat ze nu uitbrengen mag ik zeggen: misschien moet je dat doen en dat misschien beter niet”, vertelt de Jager in het tv-programma. De YouTuber laat alvast weten dat ze het een “enorme eer” vindt.

Nikkie begon in 2008 haar eigen YouTube-kanaal en is een van ‘s werelds bekendste beautybloggers. Ze deed onder andere al de make-up van Kim Kardashian en Drew Barrymore.