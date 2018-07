National Lipstick Day: van poeder tot stain, alle texturen voor jou uitgetest Sophie Vereycken

29 juli 2018

09u11 34 Style Vroeger was het makkelijk: je stapte de eerste de beste parfumerie binnen, griste een kleurtje uit het rek en klaar was kees. Tegenwoordig moet je bijna gestudeerd hebben als je een nieuwe lipstick wil. Van lip ink tot poeders en stains: een begrippenlijst is geen overbodige luxe meer als je gaat shoppen. Het goede nieuws: die hebben wij voor jou gemaakt ter ere van de National Lipstick Day. Graag gedaan!

Texturen

Wat je moet weten: er zijn 4 soorten basistexturen (al zal je ongetwijfeld nog andere texturen tegenkomen, denk maar aan holografisch, metallic of frost). In de wereld van de dagdagelijkse en meest draagbare lipsticks, zijn er echter maar 4 onderscheidingen:

- hydraterend/glanzend: deze lipsticks zijn romig, hebben een mooie glans en voelen erg aangenaam aan op de lippen. Ze kunnen van doorschijnend en subtiel tot erg gepigmenteerd gaan.

- mat: deze lipsticks geven een mat effect, wat wil zeggen dat er nergens een glansje te bespeuren is. Ook blijven ze langer zitten en zijn ze meestal erg gepigmenteerd. Waar deze vroeger iets stroever aanbrachten, is dat kwaaltje met de nieuwe generatie lippenstiften helemaal verholpen. Wel zijn ze vaak iets droger.

- satijn of fluweel: deze formules zijn een mix van bovenstaande. Waar satijn eerder naar de hydraterende kant neigt, is fluweer veeleer mat. Maar feit is dat het semi-matte lipsticks zijn met een lichte glans.

FORMULES

Lippenbalsem

Wat? De klassieke lippenbalsem is er tegenwoordig in meer varianten dan alleen maar de standaard Labello. Van transparant tot een naturelle kleurwaas, tegenwoordig vindt iedereen wel haar ding. Ze zijn quasi altijd glanzend, voelen heerlijk zacht en romig aan, en zijn erg subtiel van kleur.

Voor wie? Iedereen die droge lippen heeft maar toch een vleuge kleur wil.

Lippenolie

Wat? Droge velletjes, kloven of gebarsten lippen? Een olie voor je lippen is nog net iets verzorgender dan de traditionele balsem. Bovendien ook beschikbaar in enkele subtiele kleurtjes, al doe je aanbrengen dan best wel met een spiegeltje.

Voor wie? Ideaal voor extreem droge lippen of als glansje over een matte lipstick heen.

Lip Reviver

Wat? Beschikbaar als gloss, balsem of olie: de lip reviver reageert op de ph-waarde van jouw lippen en ziet er zo bij iedereen anders uit. Let wel op: de kleur wordt steeds intenser. Ben jij iemand die regelmatig bijstift? Schrik dan niet wanneer je langs de spiegel loopt en plots knalroze lippen hebt.

Voor wie? Perfect voor dames met droge lippen, of wie een beetje kleur wil zonder veel onderhoudswerken.

Lipgloss

Wat? De lipgloss is niet voor niets al jaar en dag favoriet van menig vrouw. Ze voelen verzorgend aan, plakken al lang niet meer en bevatten ook steeds meer kleur. Het enige nadeel: ze houden niet bijzonder lang, dus bijwerken is een must. Al hoef je je wel nooit zorgen te maken dat je plots met een Pipo de Clown-mondje rondloopt, aangezien glossjes doorgaans erg gelijkmatig verdwijnen.

Voor wie? Dames met droge lippen of vrouwen die houden van een beetje glans en een subtiele kleurwaas.

Hydraterende lipstick

Wat? Ze zijn er in tal van verschillende kleuren en finishes, en net daarom heeft iedereen er wel eentje in haar handtas zitten. Bovendien voelen ze verzorgend aan, en staan ze erg vrouwelijk met dat subtiele glansje.

Voor wie? Vrouwen die houden van verschillende opties, draagcomfort bovenaan hun pioriteitenlijstje hebben en het niet erg vinden om af en toe bij te stiften.

Matte lipstick

Wat? De tijd van stroef aanbrengende lipsticks ligt al lang achter ons. Tegenwoordig zijn ook matte kleurtjes een makkie om 's ochtends in een paar minuten op je lippen te toveren. Bovendien blijven ze een stuk langer zitten dan glanzende lipsticks. Wel moet je wat inboeten aan draagcomfort, aangezien ze doorgaans wat droger aanvoelen.

Voor wie? Dames die houden van een matte look - duh -, of voor wie wil dat haar lipstick makkelijk een paar uur blijft zitten. Minder geschikt als je veel droge velletjes hebt.

Lip ink

Wat? Deze extra romige lipsticks komen in tubevorm maar lijken in niets op gloss. Ze drogen op tot een soort van mat poedereffect en blijven urenlang zitten. Nadeel: droge velletjes vallen soms harder op.

Voor wie? Ideaal voor wie op zoek is naar een matte look zonder het uitdrogend effect. Extra pluspunten voor het groot aanbrenggemak en het feit dat je maar weinig hoeft bij te werken.

Lip stain

Wat? Dé oplossing voor wie een driegangendiner wil overleven zonder haar lipstick te moeten bijwerken. De lip stain is erg vloeibaar - bijna waterachtig - en trekt meteen ín de lippen. Daar laat het een mooie kleurwaas achter die je er met geen stokken meer afkrijgen. Dus ook niet met een darnkje en een hapje(of tien).

Voor wie? Vrouwen die liefst zo weinig mogelijk bijstiften.

Liquid lipstick

Wat? Denk hydraterende lipstick, maar dan maal tien. Zowel op kleurvlak, als wat draagcomfort betreft. Omdat het een vloeibare formule is, is niet alleen de kleur nóg intenser, het voelt ook nog romiger en meer verzorgend aan. Let wel op: dit geldt niet voor matte liquid lipsticks. Daar kan het geen kwaad om je lippen eerst te verzorgen met een hydraterende balsem voor je ermee aan de slag gaat.

Voor wie? Hét product voor wie op zoek is naar een intense kleur en een aangenaam gevoel op de lippen.

Lippenpoeder

Wat? Met deze lipstickvariant hoef je je de hele avond geen zorgen te maken. Het poeder gaat helemaal nergens naartoe, en je ziet er dan ook urenlang tip top uit. Wel zorgt deze formule ervoor dat de kleur minder intens is, en is het even oefenen om netjes aan te brengen.

Voor wie? Iedereen die houdt van mat en liefst zo weinig mogelijk wil bijwerken doorheen de dag. Al moet je wel bereid zijn er wat kleurintensiteit voor op te geven.

Lippenpotlood

Wat? Even rondomrond en klaar. Met het lippenpotlood zien je lippen er in een oogwenk picture perfect uit zonder dat jij bijzonder veel moeite hebt moeten doen. Verkrijgbaar in zowel matte als hydraterende varianten, met elk hun bijhorende kenmerken. Mat: iets droger maar blijft wel beter zitten. Hydraterend: voelt aangenaam aan, maar moet je regelmatig bijwerken.

Voor wie? Dé lipstickvariant voor wie het snel moet gaan. Een dikke 10 op 10 voor gebruiksgemak (inkleuren en klaar), en beschikbaar in tal van texturen en kleuren.