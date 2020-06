Nathalie Vleeschouwer lanceert voor het eerst een mannencollectie Liesbeth De Corte

03 juni 2020

16u37 0 Style Nathalie Vleeschouwer liep al langer rond met het idee om een mannencollectie te ontwerpen, maar het ontbrak steeds aan tijd. Door de lockdown had de Belgische ontwerpster die plots met hopen. Het resultaat: haar eerste lijn voor heren, die nog eens duurzaam is ook.

Elk seizoen zit Nathalie Vleeschouwer met overschotten van stoffen, die niet gebruikt worden voor de gewone collecties. Die gooit ze niet op de afvalhoop, maar gebruikt ze voor bijproducties. Alleen waren die extra producties volledig weggevallen door de stilgevallen verkoop in de winkels.

Tel daar de goesting bij op om eens een mannencollectie te maken, et voilà. Het resultaat is een capsulecollectie die bestaat uit één model van hemd en broek in verschillende stoffen en prints, die onderling goed te combineren zijn. De collectie ligt daarmee perfect in lijn van de vrouwencollectie, die ook gekenmerkt wordt door de mix-en-match opties.

(Lees verder onder de foto’s.)

Er zit bovendien een exclusief kantje aan de lijn. De oplage is beperkt en kan niet meer bijgemaakt worden, er snel bij zijn is dus de boodschap. De collectie wordt vanaf vandaag, 3 juni, verkocht op de webshop, zolang de voorraad strekt. Verkrijgbaar in maten S-M-L, prijzen variëren tussen 129 en 159 euro.