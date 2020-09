Nathalie Goossens (49) vertelt over haar liefde voor haar man Faroek Özgünes: “Hij is de rust zelve, ik ben een wervelwind” Liesbeth De Corte

25 september 2020

10u51 0 Style In Faroek gaat VTM-journalist Faroek Özgünes (56) volgende week op zoek naar sporen van misdaad. Maar zijn Grote Liefde vond hij twintig jaar geleden al: Nathalie Goossens (49) is haar naam en ze werkt als Head of Client Operations bij Ingenico. Opposites attract – zo bewijst ons interview: “Faroek is alles wat ik niet ben.”

“Faroek en ik zijn heel ambitieus en we willen het écht goed doen. We moedigen elkaar daarin aan. Wij waren, zeker in het begin, elkaars tegenpolen. Ik was iemand die altijd maar raasde. Ik ging graag uit en haalde energie uit dingen dóén en vooral niet stilzitten. Ik heb nog altijd een enorme drive, als een stormwind die voorbij komt. Faroek daarentegen is de rust zelve. Ik ben daar in de loop der jaren wat in meegegaan. Je vergroeit als koppel. Ook ik voel vandaag de deugd van een goed boek of een diepgaand gesprek. Nog een gelijkenis? (denkt lang na) Ik wíl eigenlijk niet te veel op elkaar lijken. We hebben ooit gezegd: ‘De dag dat we allebei een paarse jogging dragen – zo van ‘ééntje kopen, ééntje gratis’ – om de hond uit te laten, zijn we niet goed bezig.’” (lacht) Benieuwd naar meer? Het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

