Natgeregend? 5 handige tips van een kapper om je coupe te redden Timon Van Mechelen

05 september 2019

16u01 0 Style Helaas ruilen we het zomerweer deze week in voor regen, regen en nog meer regen. Voor je kapsel hoeven die plensbuien echter geen bad hairday te betekenen. Althans toch niet met de tips van kapper Thierry Huys van Coiffure Nadia & Thierry in Knokke.

1. Leg een film rond je haar

“Onder het motto dat een goede voorbereiding het halve werk is, kun je je kapsel beter nog voor je de deur uit bent, voorbereiden op de regen. Er zijn verschillende producten op de markt die een soort film rond je haar leggen die onder andere vochtigheid afstoot. Die gebruik je altijd op droog haar. Zelf ben ik fan van de Tecni Art Fix Anti Frizz van L’Oréal Professionnel.”

2. Ontwar het zachtjes

“Nat haar is extra breekbaar en moet je daarom met wat meer liefde aanpakken”, aldus Thierry. “Beter vermijd je borstelen volledig, al kan miezerig weer helaas wel knopen veroorzaken. Met een brede kam haal je de ergste klitten eruit, of ga erdoor met je vingers. Dat is eigenlijk nog beter.”

3. Gebruik een product in met alcohol

“De meeste stylingproducten zoals mousse en haarlak bevatten alcohol wat je haar een beetje uitdroogt. Hoewel regen nooit de oorzaak is van vettig haar - vet komt nu eenmaal enkel van de afscheiding van de talgklieren - kan het soms wel een beetje vettig of vies aanvoelen na een plensbui. Stylingproducten gaan dat tegen, dus neem een tube of bus(je) mee in je handtas voor na een tochtje door een plensbui. Bovendien helpen ze bij pluishaar eens je lokken opgedroogd zijn.”

4. De wetlook

“Bobkapsels zijn handig omdat ze automatisch altijd opnieuw in hun vorm vallen. Wie krullen heeft kiest dan weer beter voor een mooie degradatie omdat je daarbij door enkel een beetje te knijpen de krul opnieuw perfect in zijn plooi krijgt. Als je coupe echt niet meer te redden valt, kun je het altijd opsteken. Hier kun je daarvoor inspiratie op doen. Nog een leuk idee is de wetlook: strak naar achteren met flink wat glans in. Draai er naar eigen wens daarna een dotje in en je ziet er meteen weer fantastisch uit.”

5. De handdroger

“Last but not least kun je ook de handdroger op het werk gebruiken om je lokken te drogen. Kneed het daarna goed los, doe een beetje lippenstift op en je kunt weer verder.”