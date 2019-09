Naomi Campbell zegt het met een jurk Redactie

17 september 2019

Naomi Campbell (49) is een topmodel met een boodschap. Voor de afterparty van haar eigen liefdadigheidsevenement Fashion For Relief tijdens de Londense modeweek droeg ze een witte jurk met een bloedvlek ter hoogte van de heup, alsof ze net geraakt was door een kogel. Daarmee wilde ze naar verluidt het hoge aantal moorden in de Britse hoofdstad aankaarten - al 109 sinds begin dit jaar. Campbell liet zich eerder ook al kritisch uit over het vele wapengeweld in de VS.