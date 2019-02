Naked-fans opgelet! Urban Decay lanceert ‘Naked Reloaded’ Valérie Wauters

10 februari 2019

07u28 0 Style Goed nieuws voor de fans van de Naked palettes van Urban Decay. Het merk brengt binnenkort een nieuwe variant uit: het Naked Reloaded palette.

“Ons oorspronkelijke Naked-palette was al een game changer, maar met het Naked Reloaded Eyeshadow Palette geven we “neutral” opnieuw een nieuwe definitie. De twaalf gloednieuwe tinten zijn bezwaarlijk doorsnee te noemen: there’s nothing basic or boring about them”, klinkt het in een persbericht van het merk. Het palette varieert van silky matte en smooth satin tot microfijne shimmer en speelse glitters.

Omdat niet elke oogschaduwkleur even intensief gebruikt wordt, stak het merk ook verschillende formaten oogschaduw in het palette. “In onze lineup zitten vier basics in XL-formaat, stuk voor stuk goed voor een intensief gebruik: Bribe, een ivoren matte tint, Barely Baked, een zacht gold metallic, Boundaries, een warm terracotta, en Blur, een licht nude matte”, aldus het merk.

“Naked Reloaded is bedacht om iedereen mooi te maken. De universele tinten zijn geschikt voor elke leeftijd, huidskleur en elk geslacht. Minimalistisch of dramatisch, there are endless ways to be Naked. “

Omdat Urban Decay bijzonder enthousiast is over de nieuwe lancering, zal het palette tijdelijk en plaatselijk in een automaat verkocht worden. In The Grove in Los Angeles zal vandaag (zondag 10 februari) een automaat staan, waarbij je oude Naked palettes kan gebruiken als munteenheid om het nieuwe Reloaded palette uit de automaat te halen.

Bij ons is het helaas nog even wachten op het nieuwe palette. Vanaf 18 februari kan je het bestellen via urbandecay.be, vanaf 27 februari is het ook beschikbaar bij geselecteerde Ici Paris XL shops en op iciparisxl.be. Naked Reloaded zal € 46 kosten.