Nageltattoos worden steeds populairder

03 april 2018

10u58

Bron: Vogue 0 Style De combinatie van naalden en nagels klinkt in onze oren lichtelijk tot zeer afschuwelijk, en toch is de nageltattoo blijkbaar in opkomst. En dan hebben we het niet over lieflijke stickertattoos, maar wel degelijk inkt die in je nagels gekerfd wordt. Om het helemaal absurd te maken, vindt deze trend zijn oorsprong in de samenwerking tussen modeontwerper Rick Owens en … Birkenstock.

Tattoo-artiest Christian Boyd kwam namelijk samen met Ambie Stapleton, een werknemer van Rick Owens, op het idee toen ze aan het brainstormen waren over hoe ze de nagels van modellen konden versieren voor de samenwerking tussen de ontwerper en het Duitse, degelijke verpleegsterslippermerk. Owens herwerkte drie iconische Birkenstock-modellen, allemaal verkrijgbaar in vier materialen zoals ponyhaar en vilt.

Stapleton bood zich aan als proefkonijn, en liet de letters ‘Love’ tatoeëren op haar nagels. Toen ze ermee op de modeweek in Parijs arriveerde, was iedereen naar eigen zeggen vreselijk nieuwsgierig. “Doet het pijn?” en “Waar heb je het laten zetten?” waren blijkbaar veel gestelde vragen, vertelt ze aan de Amerikaanse Vogue. Door die massale belangstelling, besloten de twee samen ‘Needle Nails’ op te richten. Mét succes. Ze stonden al verschillende keren op beurzen met hun concept en de tattoostudio van Boyd is sinds de lancering maanden op voorhand volgeboekt.

Doet het pijn?

Volgens Stapleton voelt het zetten van een nageltattoo aan als een massage omdat de naald alleen in het bovenste laagje van je nagel krast. Het zou dus geen pijn doen. Ook is een nageltatoeage niet permanent, wat het volgens Boyd een stuk toegankelijker maakt. Het groeit samen met je nagel mee uit. Je kunt er in principe alles laten opzetten wat je wil. Van letters tot patronen en van kleur tot zwart-wit. Zou jij het aandurven?

