Nagellak op waterbasis is aan z'n opmars bezig: dit zijn onze favoriete merken Valérie Wauters

19 juli 2020

13u54 1 Style Dezer dagen zijn we ons des te meer bewust van onze gezondheid en alles wat daarop een invloed kan hebben. Het mag dan ook geen wonder heten dat we ons steeds meer vragen beginnen stellen over wat we zoal op ons lichaam smeren.

Zo ook over de ingrediënten in onze nagellak. Waar we vroeger bijna eender wat op onze vingers smeerden, gaan tegenwoordig steeds meer nagellakmerken voor een formule die ‘5 free’ is. Dat wil zeggen dat de lak in kwestie geen schadelijke stoffen als Tolueen, dibutylftalaat (DBP), formaldehyde, formaldehydehars of kamfer bevat.

En hoewel dat zeker een stap in de goede richting is, is er ook nagellak op de markt die nog beter is voor onze gezondheid. Nagellak op waterbasis is duidelijk aan z’n opmars bezig, en is lang niet meer zo obscuur als enkele jaren geleden. Wij zetten twee van onze favoriete merken op een rijtje.

De nagellak van het merk Sophi is Vegan, dierproefvrij, niet ontvlambaar en niet toxisch. Bovendien zijn de lakjes ook geurloos en hypoallergeen. Omdat Sophi nagellak geen schadelijke chemicaliën bevat die in reguliere nagellak wel voorkomen, zijn er wel aandachtspunten van belang voor een langdurig, kras- en stootbestendig resultaat. Fohn de laagjes tussendoor droog met een fohn op lage temperatuur om de lak goed te laten hechten. Gebruik de nagellak in combinatie met SOPHI Prime + Shine + Seal voor een langdurig resultaat. Koop ze o.a. hier.

De nagellak van Acquarella is immens populair. Let er wel op dat nagellak op waterbasis anders droogt dan reguliere nagellak. Lakjes op waterbasis drogen ‘top down’ in plaats van ‘bottom-up’. De lak zal dus snel droog aanvoelen, terwijl hij onder het gedroogde oppervlak nog ‘nat’ is. Zodra de lak droog aanvoelt, zal hij niet op je kleding of andere stoffen afgeven. Toch is het wel aangeraden om in gedachten te houden dat het een tijdje duurt voordat de lak volledig droog is. Dit duurt immers om en bij de zes uur. Het wordt daarom aangeraden om je nagels 15 à 20 minuten voor het slapengaan te laken, zodat hij de hele nacht goed kan drogen. De lak van Acquarella koop je o.a. hier.