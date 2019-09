Naar deze kledingstukken zoeken Belgen het meest online TVM

14 september 2019

Elk seizoen zijn er weer modetrends waar we wereldwijd voor vallen. Onlangs maakten we nog een overzicht van de meest gewilde kledingstukken van mannen en vrouwen, maar is dat ook het geval voor België? Volgens de gegevens van modezoekmachine Lyst zijn er 2 specifieke items waar onze landgenoten massaal naar zoeken.

Om tot de meest gewilde kledingitems per land te komen, analyseerde het team van modezoekmachine Lyst de 50 miljoen bezoeken uit bijna 50 landen in een periode van zes maanden. In België staat verrassend genoeg het merk Dolce & Gabbana met stip op één als het gaat om populaire merken. Opvallend omdat het Italiaanse modehuis niet eens een eigen winkel in ons land heeft en de afgelopen maanden flink in opspraak kwam nadat een aantal van hun promotievideo’s bijzonder slecht werden onthaald in China. Daarop was te zien hoe een Chinees model worstelt met haar eetstokjes terwijl ze probeert om Italiaanse gerechten zoals pizza te eten. “Racistisch, denigrerend en niet grappig”, klonk het in de commentaren op Instagram. Nog erger werd het toen Stefano Gabbana zelf ging schelden en racistisch uithaalde op Instagram. (Hij beweerde nadien dat zijn account was gehackt). Het modehuis moest de show afgelasten en sommige mensen gingen zelfs zover dat ze D&G-producten verbrandden. Alleen in Rusland en Wit-Rusland kent het merk nog evenveel populariteit als bij ons.

De meest gewilde kledingstukken in ons land zijn echter niet van het Italiaanse merk afkomstig. Mannen hier dromen blijkbaar massaal van de gele industriële mini-riem van Off-White, het merk dat werd opgericht door Virgil Abloh. De riem in kwestie heeft een prijskaartje van zo’n € 220. Vrouwen dromen dan weer massaal van de Sunny Spike Nano bag van het Franse label Zadig & Voltaire. Die tas gaat over de toonbank voor € 250.

Verder is de meest gezochte productcategorie in ons land trouwjurken en wordt er ook veelvuldig gezocht naar plooirokken. Nog opvallend is dat België als enige land een designer van eigen bodem in de top drie heeft staan, namelijk Dries Van Noten.