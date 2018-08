Naaktfotograaf Frank De Mulder zet voor één keer vrouwen vanaf 40 jaar voor zijn lens Timon Van Mechelen

12u50 0 Style Veel vrouwen vanaf 40 voelen zich niet meer zeker over hun lichaam en dat is onterecht vindt Frank De Mulder. De bekende fotograaf die internationaal naam heeft gemaakt als meester in de erotische fotografie heeft daarom als statement 4 vrouwen tussen de 40 en 50 voor zijn lens gehaald. Zo puur en eenvoudig mogelijk gefotografeerd. “Een goed beeld is er een dat emoties genereert. Emoties zijn eeuwig, looks vergaan.”

“Het hele Instagramgebeuren doet alsmaar meer vrouwen twijfelen aan zichzelf, terwijl het eigenlijk een hele neppe en vooral onpersoonlijke business is,” vertelt De Mulder. “Het is zogezegd een ‘sociaal gebeuren’ maar ik zie vooral asociaal gedrag op de set. Mensen communiceren niet meer met elkaar. Ze proberen vooral heel de tijd foto’s te posten om zoveel mogelijk aandacht te trekken. En daarbij stellen ze steeds vaker een doel voorop dat niet meer haalbaar is: elke dag uren sporten, leven van groentesapjes en dan gaan ze zichzelf ook nog eens overmatig fotoshoppen. Dat is de nieuwe norm geworden.”

“In mijn jeugd zag ik de muziekgroep ABBA groot worden. De twee vrouwen waren als je er nu op terugkijkt hele normale mensen, een haalbaar voorbeeld als het over looks gaat. Als je nu Instagram opent, word je gewoon misselijk van al dat overmatig filtergedoe en dat irritant copycat-gedrag. Hairextensions, opgespoten lippen en borsten, gekleurde wimpers, fillers, … het kent geen stop meer. Eigenheid en persoonlijkheid zijn schaars geworden. Authenticiteit is momenteel de meest waardevolle munt geworden,” aldus De Mulder.

Daarom fotografeerde hij samen met zijn rechterhand en vennoot Michèle Van Damme de vier vrouwen uit het onderstaande filmpje zo clean en eenvoudig mogelijk. “Ik wou zoveel mogelijk hun persoonlijkheid in beeld brengen om zo onze stiel terug in ere te herstellen.” Hier kun je meer video's van Frank De Mulder zien. Meer info over zijn werk vind je hier.